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Путин: Москва будет реагировать на развертывание элементов ПРО у российских границ
Армия
Путин: Москва будет реагировать на развертывание элементов ПРО у российских границ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 1 ноября. Москва не оставит без ответа развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны у российских границ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что боеготовность и техническая оснащенность Воздушно-космических сил России позволяют поддерживать стратегический паритет, который пытаются сломать некоторые страны.

«Наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет. В том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать», — сказал Путин в ходе совещания с участием руководства Минобороны РФ и предприятий ОПК.

Ранее Владимир Путин прокомментировал отправку корабля ВМС США в Черное море, отметив, что на американское судно можно посмотреть в бинокль или через прицел средств бороны.

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