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Автоэксперт Попов: Правила об «опасном вождении» создадут «коррупционную яму»
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Автоэксперт Попов: Правила об «опасном вождении» создадут «коррупционную яму»
Общество
Автоэксперт Попов: Правила об «опасном вождении» создадут «коррупционную яму»
pixabay.com  / 

Наказание за опасное вождение введут в КоАП РФ. Лихачей, «шашечников», а также любителей неподобающего поведения на дороге будут теперь штрафовать на 3 тысячи рублей. Об этом сообщила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. Однако в среде специалистов эта новость вызвала скорее недоумение, чем радость. Так, независимый автоэксперт Дмитрий Попов раскритиковал инициативу из-за слишком размытых формулировок, которые могут создать «коррупционную яму».

Как объяснил свою точку зрения Попов, само понятие «опасное вождение» содержит огромное количество субъективизма. Так, по мнению автоэксперта, излишне размыта формулировка «многократное перестроение при интенсивном движении», поскольку нигде не указано, какое движение считается интенсивным, сколько перестроений подразумевается под многократностью. Также не указано, как действовать, если дорожная ситуация вынуждает к перестроениям, отметил он.

Автоэксперт Попов считает, что правила об «опасном вождении» создадут «коррупционную яму»
Невские Новости

Но еще хуже, по словам Попова, выглядит ситуация с пунктами «движение с опасной дистанцией» и «движение с опасным боковым интервалом» — в них тоже никакой конкретики. Особенно если учесть, что у каждого водителя по субъективным психофизиологическим особенностям безопасная дистанция — разная. Плюс нельзя забывать про скорость, дистанция от нее тоже зависит, и метрологически ее вычислить нельзя. В процессе движения водитель просто физически не может точно определить дистанцию, если до объекта менее 10–15 метров. Он также отметил, что в ПДД признаком того, что водитель не соблюдал дистанцию, является ДТП. Иные же субъективные факторы могут привести к расцвету коррупции.

Автоэксперт Попов считает, что правила об «опасном вождении» создадут «коррупционную яму»
Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«В условиях, когда все понимают, что это не правила, а набор субъективностей, власти почему-то пытаются подыграть популистским тенденциям и ввести штраф. Причем сама сумма штрафа в 3 тысячи рублей погранична. Она явно указывает, что этот штраф собираются применять к среднестатистическому водителю, а не к Маре Багдасарян. Плюс уже ясно, что со скидкой — это 1500 рублей. Значит, большая часть людей решит: “Ну вас к черту”, — и обжаловать этот штраф не пойдет», — убежден Попов.

При этом в кодексе, как объяснил автоэксперт, появляется статья иного свойства. Она предусматривает ужесточение ответственности водителей, которые являются рецидивистами. Если за год водитель совершил три и более грубых нарушения на дороге, то его лишают прав сроком до полутора лет. Эта мера, убежден Попов, как раз оправданная и действительно поможет в борьбе с опасным вождением, «чем эта чушь с дистанциями, которая создает коррупционную яму».

Ранее автоэксперт Александр Холодов в авторской колонке для ФАН раскритиковал предложение лишать прав за три нарушения ПДД в год. По его мнению, еще во времена СССР страх лишения прав порождал коррупцию.

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Все новости / Общество / Автоэксперт Попов: Правила об «опасном вождении» создадут «коррупционную яму»
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