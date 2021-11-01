Путин назвал вакцинацию от COVID-19 реальным спасением от смерти и тяжелой болезни

Сочи, 1 ноября. Российский лидер Владимир Путин заявил, что новые вспышки коронавируса начинаются из-за того, что население не делает вовремя ревакцинацию.

Путин пояснил, что в России уже начали разрабатывать лекарства, которые будут использовать при лечении зараженных COVID-19 людей. Но на сегодняшний день все равно самым эффективным способом защитить себя считают прививку против нового вируса.

«Я с коллегами разговаривал в некоторых странах, там 60% населения было вакцинировано, а потом раз — вспышка пошла. Я лично спрашивал: «Что случилось?» Упустили момент, не начали вовремя равакцинацию», — заявил Путин в Сочи, где начал серию военных совещаний.

Глава государства отметил, что вовремя поставленная прививка спасает от смерти и помогает в легкой форме перенести болезнь. Путин обратил особое внимание на вопрос ревакцинации. Эту процедуру нужно делать своевременно.

Поставить прививку от коронавируса можно во всех субъектах страны. В поликлиниках и специально оборудованных пунктах вакцинации регулярно пополняют запасы препаратов. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, в стране после прививки COVID-19 заразились не более 5% человек.