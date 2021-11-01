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Путин заявил, что в России вскоре появятся препараты для лечения COVID-19

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 16:04
Общество
Путин заявил, что в России вскоре появятся препараты для лечения COVID-19
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 ноября. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обеспечением медицинских учреждений лекарственными препаратами для лечения коронавируса. По словам главы государства, «они на подходе».

Владимир Путин внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации в стране. Больницы получают все необходимое для оказания медицинской помощи гражданам.

«В ближайшее время начнут использоваться не только вакцины от коронавируса, но и лекарственные препараты, они на подходе», — заметил российский лидер в ходе совещания в Сочи.

В последние месяцы в России наметился рост новых случаев заболевания COVID-19. Власти приняли решение ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не более 5% привитых россиян заболели коронавирусом.

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путин вакцина коронавирус
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