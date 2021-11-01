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В Оренбурге пройдет судебное заседание по делу киллера
Общество
В Оренбурге пройдет судебное заседание по делу киллера
pixabay.com  /  PD

Оренбург, 1 ноября. Уголовное дело в отношении Виктора Белкина, одного из участников бандитской группировки, виновной в смерти нескольких предпринимателей и ребенка, будет рассмотрено Ленинским районным судом Оренбурга. Об этом сообщает издание Orenday.

Конкретно Виктор Белкин обвиняется в нескольких жестоких убийствах на территории областного центра, в поджогах и похищении автомобиля.

«Учитывая, что подсудимому инкриминируется одно из преступлений в отношении малолетнего лица, в целях уменьшения травмирующего воздействия на потерпевшую, благоприятной психологической обстановки в суде для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела, суд пришел к выводу о рассмотрении уголовного дела в закрытом режиме», — отметили в суде.

Ранее следствию удалось установить, что в 2015–2018 годах в составе организованной группы Белкин совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них и страшное убийство в 2018 году оренбургского предпринимателя и его несовершеннолетнего сына. Следствие полагает, что мужчина являлся соисполнителем.

От рук предполагаемых киллеров также погибла чета Бахаревых и их водитель и бизнесмен Седов, тело которого было найдено в дачном массиве на территории Дубков.

В мае 2020 года силовики задержали предполагаемых исполнителей громких убийств, потрясших регион. Расследование продолжается.

Ранее ФАН сообщал, что предполагаемый убийца петербургского киберспортсмена продемонстрировал акт расправы над жертвой. Для этого следователи использовали манекен. 

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Все новости / Общество / В Оренбурге пройдет судебное заседание по делу киллера
россия киллер оренбургские убийцы
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