Предприниматель Давыдов предложил оборудовать автомобили в РФ ограничителями скорости

Москва, 1 ноября. Проект «20 идей по развитию России», создателем которого является предприниматель Дмитрий Давыдов, предлагает ввести новые меры для водителей при нарушении скоростного режима.

По данным ВОЗ, в развитых странах каждое третье ДТП происходит по причине превышения скорости. В России такие нарушения встречаются чаще всего.

Давыдов и проект «20 идей по развитию России» предлагают ввести новые меры для водителей, нарушающих скоростной режим, передает издание «Лайф». Только в Москве за девять месяцев выявлено более 24,1 миллиона подобных нарушений. С каждым годом их число только растет.

Предприниматель уверен, что тех, кто любит лихачить на дорогах, вряд ли можно остановить только штрафами. Судя по статистике нарушений скоростного режима, для многих жителей страны это совершенно нормально.

В связи с этим автор проекта предлагает устанавливать специальное оборудование в автомобиль при производстве на заводе в обязательном порядке. Система работает в четыре этапа. Сначала при превышении скорости подается звуковой сигнал. Если не последовало реакции водителя, то начинается вибрация. Если и это не сработало, то в педаль газа подается толчок. В качестве последней меры: ассистент начинает плавно снижать скорость что физически не позволяет ехать быстро.

Подобная система уже эксплуатируется в ЕС. Автомобиль не выпустят с завода, если не будет установлен ассистент скорости. Эти законодательные меры предлагается ввести в России в ближайшие три-четыре года, чтобы производители успели перестроиться. При этом автовладельцы могут сами установить систему в сервисах. В противном случае машина не пройдет техосмотр в ГИБДД.

Ранее ФАН рассказывал о возможности увеличения штрафа за нарушение ПДД для москвичей на территории Курской области. С таким предложением выступил губернатор региона Роман Старовойт.