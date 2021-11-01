Власти Великобритании отказались принимать самолет президента Киргизии Жапарова

Бишкек, 1 ноября. Самолету президента Киргизии Садыра Жапарова Ту-154 отказали в посадке на территории Великобритании. По мнению официального Лондона, воздушное судно не соответствует принятым нормам.

Отказ в приеме президентского борта связан с тем, что Ту-154 не удовлетворяет техническим требованиям, принятым в Евросоюзе и Великобритании. Власти Королевства заранее предупредили Жапарова о невозможности посадки самолета, сообщила пресс-служба киргизского лидера.

«Согласно требованиям, было принято решение о полете делегации Кыргызстана на частном самолете», — говорится в сообщении администрации президента.

В результате Жапаров вылетел на саммит в Глазго на реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000.

Ранее сообщалось о начале саммита мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) в Глазго. Организаторами мероприятия выступят глава британского правительства Борис Джонсон и его итальянский коллега Марио Драги.