Путин: доля новейшей техники в войсках ПВО и ПРО составит 80% к 2025-2027 годам

Сочи, 1 ноября. Подразделения российских войск противовоздушной и противоракетной обороны будут на 80% обеспечены современным оружием и боевой техникой в течение ближайших нескольких лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил высокую скорость перевооружения частей ПВО и ПРО в ходе военного совещания в Сочи, которое проходит под его председательством.

«Существующие темпы перевооружения войск ПВО и ПРО позволят на рубеже 2025–2027 годов довести здесь долю современного оружия и техники не менее, чем до 80%», — подчеркнул Путин.

Ранее российский руководитель сообщил, что на заходящие в Черное море корабли ВМС США можно посмотреть через бинокль «или через прицел средств бороны». 30 октября в акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец USS Porter.