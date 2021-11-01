Путин поручил Минобороны РФ оказывать помощь медикам в борьбе с коронавирусом

Сочи, 1 ноября. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ оказывать помощь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава государства в Сочи начал серию совещаний с участием руководства Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ходе первого заседания президент поручил оборонному ведомству оказывать помощь медикам в борьбе с коронавирусом.

«Прошу продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией. Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса. Потому что есть необходимость продолжать работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений», — сказал Путин.

Кроме того, президент сообщил, что новые лекарства от коронавируса уже в ближайшее время могут быть введены в оборот. При этом Путин подчеркнул, что универсальным и лучшим способом защиты от COVID-19 является вакцинация.