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Путин поручил Минобороны РФ оказывать помощь медикам в борьбе с коронавирусом

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 15:56
Армия
Путин поручил Минобороны РФ оказывать помощь медикам в борьбе с коронавирусом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 1 ноября. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ оказывать помощь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава государства в Сочи начал серию совещаний с участием руководства Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ходе первого заседания президент поручил оборонному ведомству оказывать помощь медикам в борьбе с коронавирусом.

«Прошу продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией. Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса. Потому что есть необходимость продолжать работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений», — сказал Путин.

Кроме того, президент сообщил, что новые лекарства от коронавируса уже в ближайшее время могут быть введены в оборот. При этом Путин подчеркнул, что универсальным и лучшим способом защиты от COVID-19 является вакцинация.

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