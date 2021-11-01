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Шойгу: летальность от коронавируса в ВС РФ снизилась в два раза по сравнению с 2020 годом
Армия
Шойгу: летальность от коронавируса в ВС РФ снизилась в два раза по сравнению с 2020 годом
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Сочи, 1 ноября. Число летальных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в ВС РФ снизили в два раза по сравнению с показателями 2020 года, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

В понедельник, 1 ноября, в Сочи стартовала серия военных совещаний президента РФ Владимира Путина с представителями Минобороны и военно-промышленного комплекса. Глава российского оборонного ведомства рассказал президенту об успехах военных медиков в борьбе с распространением COVID-19 в армии.

«Летальность от ковида в вооруженных силах по сравнению с прошлым годом снижена в два раза», — заявил Шойгу.

В августе министр констатировал, что вооруженные силы завершили вакцинацию от коронавируса, были привиты один миллион 400 тысяч человек. Ревакцинацию прошли 34 тысячи человек.

Минобороны РФ также активно оказывает помощь регионам, которым требуется поддержка в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В октябре ведомство направило в Хакасию более 30 военных медиков для поддержки региональных медучреждений.

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путин вкс рф военное совещание
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