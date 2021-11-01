Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 17:25
17:24
Происшествия
Упавший в обморок на уроке в Красноярске подросток мог умереть от остановки сердца
17:22
Экономика
«Газпром» в очередной раз уменьшил объем транзита голубого топлива через Украину
17:17
Общество
Правительство России определит места, которые будет разрешено посещать вакцинированным гражданам
17:16
Общество
Мурашко заявил, что введение нерабочих дней улучшило ситуацию с COVID-19 в стране
17:16
Происшествия
СК начал проверку после смерти школьника на уроке географии в Красноярске
17:15
Общество
Правительство России направит 11 млрд рублей на бесплатные лекарства от COVID-19
17:15
Общество
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусом в Калмыкии и Карелии
17:14
Весь мир
Завтра в США пройдут региональные выборы
17:12
Шоу-бизнес
Переболевшая коронавирусом Лариса Гузеева пожаловалась на внешность после болезни
17:12
Общество
Попова назвала единичными случаи заражения штаммами «Мю» и «Лямбда» в России
Все новости

Цена авиакеросина установила новый рекорд на торгах петербургской биржи
Экономика
Цена авиакеросина установила новый рекорд на торгах петербургской биржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 ноября. Стоимость топлива для реактивных двигателей достигла своего максимума в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сведения учреждения.

Биржевая стоимость авиакеросина превысила 58,2 тысячи рублей за тонну. Одновременно с этим цена на зимнее дизельное топливо стала снижаться. Такая перемена произошла после длившегося на протяжение девяти дней подорожания.

Цена увеличилась на 2,3% за день. Тонна топлива для реактивных двигателей стала стоить 58,27 тысячи рублей. Такое топливо используют не только для заправки самолетов, но и для изготовления зимних видов дизельного топлива.

Россия могла получить новое производство авиакеросина. Президент Владимир Путин ранее поручил правительству рассмотреть создание производства авиакеросина, бензина и дизельного топлива на Сахалине.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Цена авиакеросина установила новый рекорд на торгах петербургской биржи
рекорд топливо авиакеросин петербургская биржа сырьевая биржа
Комментировать