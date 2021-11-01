Цена авиакеросина установила новый рекорд на торгах петербургской биржи

Москва, 1 ноября. Стоимость топлива для реактивных двигателей достигла своего максимума в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сведения учреждения.

Биржевая стоимость авиакеросина превысила 58,2 тысячи рублей за тонну. Одновременно с этим цена на зимнее дизельное топливо стала снижаться. Такая перемена произошла после длившегося на протяжение девяти дней подорожания.

Цена увеличилась на 2,3% за день. Тонна топлива для реактивных двигателей стала стоить 58,27 тысячи рублей. Такое топливо используют не только для заправки самолетов, но и для изготовления зимних видов дизельного топлива.

Россия могла получить новое производство авиакеросина. Президент Владимир Путин ранее поручил правительству рассмотреть создание производства авиакеросина, бензина и дизельного топлива на Сахалине.