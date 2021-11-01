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Анна Плетнева и Николай Басков показали настоящую страсть на сцене шоу «Дуэты»

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 15:50
Шоу-бизнес
Анна Плетнева и Николай Басков показали настоящую страсть на сцене шоу «Дуэты»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 1 ноября. Певица Анна Плетнева устроила жаркие танцы на шоу «Дуэты», где ее партнером стал участник команды КВН «Камызяки» Вячеслав Макаров. После выступления певец и ведущий шоу Николай Басков не смог устоять перед соблазнительной певицей.

Артистка появилась на сцене в экстравагантном черном платье. В качестве реквизита Плетнева выбрала плетку, что сразу определило характер композиции. Певица по максимум раскрепостилась на сцене и устроила жаркие танцы.

Под конец номера на сцену вышли ведущие Сергей Лазарев и Николай Басков. Последний не смог устоять перед солисткой группы «Винтаж» и присоединился к выступлению участников программы. Басков, видимо, позабыв о камерах, не стеснялся в чувствах и буквально облапал знаменитость. Плетнева не растерялась и подыграла коллеге, продемонстрировав настоящую страсть на сцене.

«Мне кажется, такого секса здесь еще не было!» — сказала 44-летняя Плетнева.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса участвуют в проекте «Дуэты». Для некоторых исполнителей появление коллег стало настоящим шоком. Удивлена была и певица Глюкоза, которая увидела в качестве своей партнерши дочь Лидию.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Плетнева и Николай Басков показали настоящую страсть на сцене шоу «Дуэты»
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