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Отар Кушанашвили напомнил Моргенштерну о жертвах войны после слов рэпера о Дне Победы
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили напомнил Моргенштерну о жертвах войны после слов рэпера о Дне Победы
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 1 ноября. Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал высказывание рэпера Алишера Моргенштерна, заявившего, что он не понимает ежегодного празднования Дня Победы.

По мнению Кушанашвили, кумир молодежи — необразованный человек, которому следует научиться следить за словами и только потом давать интервью. В эфире своего YouTube-шоу «Каково?!» журналист напомнил Моргенштерну о многочисленных жертвах Великой Отечественной войны.

«Бедный мальчик, его на наших глазах пожирает слава. Он не отдает себе отчет в том, что в каждой второй, если не в каждой первой семье, кто-то лег на этой войне», — подчеркнул телеведущий.

Отар Кушанашвили напомнил Моргенштерну о жертвах войны после слов рэпера о Дне Победы
instagram.com / @morgen_shtern

Кушанашвили не готов оправдывать музыканта после скандального высказывания о Дне Победы. Как отметил журналист, именно СССР много лет назад освободил мир от нацизма. Ведущий убежден, что у человека, у которого правильные родители, должен быть моральный императив.

«Моргенштерн потом извинился, отметив, что не то имел в виду. Но если вы оскорбляете память страны, изувеченной на войне, что вы имеете в виду?!» — возмутился Кушанашвили.

Скандальные слова рэпера прозвучали в интервью, которое он дал журналистке и телеведущей Ксении Собчак. После волны критики, обрушившейся на Моргенштерна, светская львица встала на его защиту.

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