Правильная стратегия: эксперты оценили поддержку En+ выделения высокоуглеродных активов «Русала»

Низкоуглеродная энергетика и производство алюминия уже задают тренд мировым практикам углеродной нейтральности. В России и мире появилась структура, которая взяла инициативу в свои руки и имеет шанс задать отраслевые стандарты развития, положительный информационный фон к российскому бизнесу, считают опрошенные ФАН финансисты и аналитики.

Высокоуглеродные активы

En+ и SUAL поддержали планы выделения высокоуглеродных активов «Русала» в отдельную компанию. Оно будет завершено во второй половине 2022 года. Об этом говорится в сообщении российской компании по производству низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии En+ Group.

«En+ Group сообщает о достижении договоренности с SUAL Partners Limited о совместной поддержке в качестве крупнейших акционеров «Русала» намерения по выделению высокоуглеродных активов «Русала», анонсированного в мае этого года», — говорится в сообщении.

Федеральное агентство новостей /

И En+, и SUAL считают, что при условии соблюдения всех необходимых корпоративных процедур «Русалу» необходимо достичь цель по обеспечению углеродной нейтральности в 2050 году.

«Совместная поддержка предполагаемой корпоративной реорганизации, которая подтверждает нашу амбициозную стратегию по декарбонизации всей группы, со стороны двух основных акционеров является важным этапом для осуществления стратегии «Русала». У выделенных активов компании будут разные траектории и стратегии декарбонизации их деятельности, но они будут направлены на одну цель, намеченную на 2050 год, — достижение углеродной нейтральности», — заявил исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Баркер.

Взвешенное решение

Как отметил топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода, это решение очень взвешенное и продуманное. Зеленая повестка в энергетическом и металлургическом секторах особенно заметна, да и лидирующие участники этих рынков являются публичными компаниями.

«Исторические преобразования с акцентом на зеленые технологии очень нравятся инвесторам, и неслучайно сегодня акции EN+ растут на рекордные 6%. При грамотном позиционировании акции компании с конца августа уже подорожали на 27,5%. И уже в начале зимы стоимость одной ценной бумаги может достичь отметки в 1 тысячу рублей. Это очень впечатляющий результат на фоне последовательного укрепления рубля», — пояснил Андрей Лобода.

Пресс-служба ПАО «Северсталь» /

По его словам, низкоуглеродная энергетика и производство алюминия уже задают тренд мировым практикам углеродной нейтральности. Озвученная корпоративная новость важна и тем, что авторитетная в России и мире структура взяла инициативу в свои руки и имеет шанс задать отраслевые стандарты развития, положительный информационный фон к российскому бизнесу.

Правильная стратегия

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что этот шаг нужен для того, чтобы оптимизировать политику по снижению вредных выбросов. Сейчас компания выделит высокоуглеродные производства в отдельный актив, что позволит снизить общую налоговую нагрузку на всю компанию, потому что углеродный налог ляжет только на эти высокоуглеродные производства, а других эта мера ЕС не коснется.

«В дальнейшем самые серьезные усилия по снижению выбросов будут направлены именно на эту группу производств, а для всех остальных будут разработаны менее жесткие меры. Это чисто технический шаг, очень правильный в плане стратегии, инвестиционных затрат и снижения нагрузки на весь бизнес компании», — резюмировал Андрей Деев.

Для реализации разделения «Русал» должен принять ряд важных решений. Компании потребуется получить ряд одобрений и решений других сторон, которые необходимы для достижения поставленной цели по выделению активов. При условии получения необходимых корпоративных одобрений, а также одобрений от акционеров и регуляторов выделение будет завершено во второй половине 2022 года. В этом же году будет подана заявка на листинг для новой выделенной компании на Московской бирже.