Депутат ЗакСа Петербурга Амосов выступил против длительных тюремных сроков за оскорбление чувств верующих

Санкт-Петербург, 1 ноября. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов высказался о реальных тюремных сроках на фоне ситуации с таджикским блогером Русланом Бобиевым. Мужчина участвовал в провокационной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Михаил Амосов подчеркнул, что необходимо соблюдать общегражданские нормы и установки вне зависимости от места. Выделять оскорбление чувств верующих в отдельную категорию — неправильно, считает депутат. По его мнению, унизить с помощью слова можно всех, также и хулиганские поступки могут совершаться не только в храме.

«Оскорбление есть оскорбление. <...> Не стоит давать длительные сроки за такие вещи, но не нужно лезть в чужий монастырь со своим правилами», — заявил депутат на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Амосов добавил, что религиозное пространство людей необходимо защищать в любом случае. Однако общепринятые нормы и наказание за нарушения установленных правил должны быть одинаковыми везде.