Водителя «дивана-автомобиля» оштрафовали за отсутствие ремней безопасности в Сочи

Креативный автолюбитель из Сочи переоборудовал обычный диван под средство передвижения. Мужчина оснастил необычный транспорт двигателем внутреннего сгорания и даже установил на платформу обеденный стол.

Сотрудники ГИБДД остановили самодельный автомобиль на одной из сочинских дорог. Они провели осмотр, и обнаружили, что двигатель дивана, его составные части и механизмы невозможно идентифицировать из-за отсутствия маркировки, после чего транспорт у владельца изъяли и поместили на охраняемую стоянку.

В отношении водителя «дивана-машины» правоохранители составили административный протокол за отсутствие ремней безопасности. Штраф составит тысячу рублей.

По сообщениям СМИ, водитель рассказал, что придумал это транспортное средство, чтобы «показать изъяны современных требований ПДД», а также повеселить прохожих, туристов и жителей Сочи.