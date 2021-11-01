Путин: на корабль ВМС США в Черном море можно посмотреть через прицел средств обороны

Сочи, 1 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что вошедший в Черное море корабль ВМС США можно посмотреть в бинокль или через прицел средств бороны. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с участием руководства Минобороны РФ и ОПК.

Президент отметил растущую военную активность США и НАТО у российских границ. По его словам, действия западных стран требуют от России усовершенствования систем воздушно-космической обороны для противодействия противнику. Путин также напомнил, что 1 ноября в акваторию Черного моря вошел корабль ВМС США.

«Сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», - сказал президент.

Ранее стало известно, что корабль ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для участия в совместных операциях с силами НАТО. При этом 30 октября в акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter.