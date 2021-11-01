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Депутата Госдумы Евгения Марченко могут исключить из «Единой России»

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 15:43
Политика
Депутата Госдумы Евгения Марченко могут исключить из «Единой России»
er.ru  /  Пресс-служба партии «Единая Россия».

Москва, 1 ноября. Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из состава партии, сообщил заместитель генсовета ЕР Евгений Ревенко.

По словам политика, парламентарий нарушил нормы устава и положение о фракции, когда проголосовал против принятия бюджета на предстоящую трехлетку.

«В связи с этим комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить его из «Единой России»», — отметил Ревенко.

Как стало известно ранее, три фракции Государственной думы поддержали проект бюджета на 2022–2024 годы в первом чтении. За документ проголосовали представители «Единой России», ЛДПР и «Новых людей».

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единая россия госдума марченко
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