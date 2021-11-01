Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 17:24
17:22
Экономика
«Газпром» в очередной раз уменьшил объем транзита голубого топлива через Украину
17:17
Общество
Правительство России определит места, которые будет разрешено посещать вакцинированным гражданам
17:16
Общество
Мурашко заявил, что введение нерабочих дней улучшило ситуацию с COVID-19 в стране
17:16
Происшествия
СК начал проверку после смерти школьника на уроке географии в Красноярске
17:15
Общество
Правительство России направит 11 млрд рублей на бесплатные лекарства от COVID-19
17:15
Общество
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусом в Калмыкии и Карелии
17:14
Весь мир
Завтра в США пройдут региональные выборы
17:12
Шоу-бизнес
Переболевшая коронавирусом Лариса Гузеева пожаловалась на внешность после болезни
17:12
Общество
Попова назвала единичными случаи заражения штаммами «Мю» и «Лямбда» в России
17:10
Технологии
Новое название Facebook оказалось занято другой компанией
Все новости

Иерей Георгий призвал верующих не обращать внимание на скандальные фото возле храмов

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 16:46
Общество
Иерей Георгий призвал верующих не обращать внимание на скандальные фото возле храмов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 ноября. Религиозным людям не стоит смотреть на оскорбительные для них фото, сделанные возле храмов. Такой совет им дал настоятель храма Богоявления Господня Георгий Христич.

Священнослужитель затронул случай с блогершей из Северной столицы. Она стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Девушка с почти обнаженными ягодицами снялась возле Исаакиевского собора, после чего опубликовала кадр в Instagram

Формулировка об оскорблении чувств верующих вызывает у иерея скептическое мнение. В эфире Медиагруппы «Патриот» он пояснил, что собор имеет значение для всего города. Это означает, что такая фотосессия, по логике, должна задевать всех жителей Петербурга. Сейчас же ситуация выглядит так, будто верующие граждане постоянно на что-то «обижены».

«Они от много могут оскорбиться, мне этот закон кажется требующим серьезной доработки. Мои чувства как священнослужителя не так легко оскорбить. Девочка сфотографировалась, ну сфоткалась. Не нравится, не нужно смотреть ее фото», — прокомментировал спикер.

Иерей Георгий Христич отметил, что подобным образом к блогерше бессмысленно привлекается лишнее внимание. Он дал понять, что вера должна проявляться в быту, а не из-за каких-то фотографий.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Иерей Георгий призвал верующих не обращать внимание на скандальные фото возле храмов
религия патриот верующие оскорбление
Комментировать