Иерей Георгий призвал верующих не обращать внимание на скандальные фото возле храмов

Санкт-Петербург, 1 ноября. Религиозным людям не стоит смотреть на оскорбительные для них фото, сделанные возле храмов. Такой совет им дал настоятель храма Богоявления Господня Георгий Христич.

Священнослужитель затронул случай с блогершей из Северной столицы. Она стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Девушка с почти обнаженными ягодицами снялась возле Исаакиевского собора, после чего опубликовала кадр в Instagram

Формулировка об оскорблении чувств верующих вызывает у иерея скептическое мнение. В эфире Медиагруппы «Патриот» он пояснил, что собор имеет значение для всего города. Это означает, что такая фотосессия, по логике, должна задевать всех жителей Петербурга. Сейчас же ситуация выглядит так, будто верующие граждане постоянно на что-то «обижены».

«Они от много могут оскорбиться, мне этот закон кажется требующим серьезной доработки. Мои чувства как священнослужителя не так легко оскорбить. Девочка сфотографировалась, ну сфоткалась. Не нравится, не нужно смотреть ее фото», — прокомментировал спикер.

Иерей Георгий Христич отметил, что подобным образом к блогерше бессмысленно привлекается лишнее внимание. Он дал понять, что вера должна проявляться в быту, а не из-за каких-то фотографий.