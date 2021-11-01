Путин: ВМФ РФ к 2027 году будет укомплектован современным оружием на 70%

, 1 ноября. Президент РФ Владимир Путин рассказал о дальнейших планах по развитию Военно-морского флота России.

Российский лидер Владимир Путин во время военного совещания в Сочи рассказал, как в дальнейшем будет развиваться отечественный боевой флот. По его словам, уже к 2027 году уровень оснащенности ВМФ РФ новейшими образцами вооружений должен превысить 70%. Это должно стать результатом проводимой модернизации войск. Президент добавил, что темпы развития морской авиации должны быть повышены ввиду того, что на этом делают акцент военно-морские силы других стран.