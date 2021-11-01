Путин указал на необходимость модернизации системы обороны из-за полетов авиации НАТО

Сочи, 1 ноября. Растущая интенсивность полетов авиации Североатлантического альянса вблизи границ Российской Федерации требует от Москвы совершенствования системы воздушно-космической обороны.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе оборонных совещаний в Сочи. Российский лидер подчеркнул, что, что обновленная система ПВО должна обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин 1 ноября начнет в Сочи серию традиционных совещаний по обороне. Первое из них пройдет с упором на вопросы, связанные с Воздушно-космическими силами и Военно-морским флотом РФ.