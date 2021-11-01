Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 15:52
15:50
Экономика
Цена авиакеросина установила новый рекорд на торгах петербургской биржи
15:50
Шоу-бизнес
Анна Плетнева и Николай Басков показали настоящую страсть на сцене шоу «Дуэты»
15:49
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили напомнил Моргенштерну о жертвах войны после слов рэпера о Дне Победы
15:44
Общество
Бывший директор Таджикского алюминиевого завода Михаил Синани найден мертвым в Москве
15:44
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Амосов выступил против длительных тюремных сроков за оскорбление чувств верующих
15:43
Армия
Путин: на корабль ВМС США в Черном море можно посмотреть через прицел средств обороны
15:42
Политика
Депутата Госдумы Евгения Марченко могут исключить из «Единой России»
15:42
Весь мир
Аргентина убедила лидеров G20 пересмотреть кредитную политику МВФ
15:39
Общество
На мемориале Пожарского в Суздале восстановили икону «Спас на троне»
15:39
Общество
Отец Георгий призвал верующих не обращать внимание на скандальные фото возле храмов
Все новости

Путин указал на необходимость модернизации системы обороны из-за полетов авиации НАТО

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 15:37
Армия
Путин указал на необходимость модернизации системы обороны из-за полетов авиации НАТО
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 1 ноября. Растущая интенсивность полетов авиации Североатлантического альянса вблизи границ Российской Федерации требует от Москвы совершенствования системы воздушно-космической обороны.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе оборонных совещаний в Сочи. Российский лидер подчеркнул, что, что обновленная система ПВО должна обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин 1 ноября начнет в Сочи серию традиционных совещаний по обороне. Первое из них пройдет с упором на вопросы, связанные с Воздушно-космическими силами и Военно-морским флотом РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Путин указал на необходимость модернизации системы обороны из-за полетов авиации НАТО
путин россия оборона нато
Комментировать