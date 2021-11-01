Аргентина убедила лидеров G20 пересмотреть кредитную политику МВФ

Буэнос-Айрес, 1 ноября. Президенту Аргентины Альберто Фернандесу удалось убедить лидеров стран «Группы двадцати» (G20) пересмотреть политику повышения процентных ставок по кредитам МВФ. Об этом сообщается в заключительной декларации саммита глав двадцати крупнейших экономик мира.

Аргентина, являющаяся одним из основных должников перед Международным валютным фондом, испытывает трудности в выполнении своих финансовых обязательств в размере 46 млрд долларов, взятых правительством предыдущего президента Маурисио Макри.

#Economy #Argentina #IMF #G20 #World



In a diplomatic nod to Argentina, leaders at the G20 Summit in Rome are planning to task their finance chiefs to look at the surcharge policy at the International Monetary Fund.https://t.co/WakTKd6FyF — Buenos Aires Times (@theBAtimes) October 31, 2021

«Наши министры финансов надеются продолжить пересмотр политики повышения процентных ставок по кредитам МВФ в рамках промежуточного обзора остатков фонда в качестве меры предосторожности», — отметили лидеры G20 в документе.

Эта короткая фраза является настоящей победой для Правительства Аргентины, которое выступает за облегчение бремени задолженности перед МВФ.

К Конференции ООН по изменению климата Альберто Фернандес подготовил беспрецедентное предложение об обмене государственных долгов стран на конкретные обязательства в рамках экологической повестки.

Президент Аргентины вместе с министром экономики Мартином Гусманом отправился в Рим, на саммит G20, чтобы обсудить с генеральным директором МВФ Кристалиной Георгиевой намерение отстоять суверенитет страны в выплате своего рекордного долга.

Buen encuentro con la directora gerente del FMI, @KGeorgieva, para avanzar en negociaciones que nos permitan salir del lugar social y económicamente insostenible en donde el gobierno que me precedió dejó a nuestra amada Argentina. Negociar con firmeza es recuperar soberanía. pic.twitter.com/1ejZUHyQLy — Alberto Fernández (@alferdez) October 30, 2021

Ранее бывший сотрудник Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер обвинил правительство Аргентины в нежелании платить долги этой организации. Он подчеркнул, что любое соглашение обеспечит лишь временное решение проблемы.