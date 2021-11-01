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Аргентина убедила лидеров G20 пересмотреть кредитную политику МВФ
Весь мир
Аргентина убедила лидеров G20 пересмотреть кредитную политику МВФ
twitter.com  /  Пресс-служба президента Аргентнины

Буэнос-Айрес, 1 ноября. Президенту Аргентины Альберто Фернандесу удалось убедить лидеров стран «Группы двадцати» (G20) пересмотреть политику повышения процентных ставок по кредитам МВФ. Об этом сообщается в заключительной декларации саммита глав двадцати крупнейших экономик мира.

Аргентина, являющаяся одним из основных должников перед Международным валютным фондом, испытывает трудности в выполнении своих финансовых обязательств в размере 46 млрд долларов, взятых правительством предыдущего президента Маурисио Макри.

«Наши министры финансов надеются продолжить пересмотр политики повышения процентных ставок по кредитам МВФ в рамках промежуточного обзора остатков фонда в качестве меры предосторожности», — отметили лидеры G20 в документе.

Эта короткая фраза является настоящей победой для Правительства Аргентины, которое выступает за облегчение бремени задолженности перед МВФ.

К Конференции ООН по изменению климата Альберто Фернандес подготовил беспрецедентное предложение об обмене государственных долгов стран на конкретные обязательства в рамках экологической повестки.

Президент Аргентины вместе с министром экономики Мартином Гусманом отправился в Рим, на саммит G20, чтобы обсудить с генеральным директором МВФ Кристалиной Георгиевой намерение отстоять суверенитет страны в выплате своего рекордного долга.

Ранее бывший сотрудник Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер обвинил правительство Аргентины в нежелании платить долги этой организации. Он подчеркнул, что любое соглашение обеспечит лишь временное решение проблемы.

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