Аргентина убедила лидеров G20 пересмотреть кредитную политику МВФ

Буэнос-Айрес, 1 ноября. Президенту Аргентины Альберто Фернандесу удалось убедить лидеров стран «Группы двадцати» (G20) пересмотреть политику повышения процентных ставок по кредитам МВФ. Об этом сообщается в заключительной декларации саммита глав двадцати крупнейших экономик мира.

Аргентина, являющаяся одним из основных должников перед Международным валютным фондом, испытывает трудности в выполнении своих финансовых обязательств в размере 46 млрд долларов, взятых правительством предыдущего президента Маурисио Макри.

