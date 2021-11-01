Экономист Лобода о поставках газа в Молдавию: «Россия пришла на помощь в трудную минуту»

В трудную минуту Молдавию смогла поддержать только Россия. Такое мнение ФАН высказал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Молдавия получила газ

Поставки газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом» начались. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» Александр Барбов.

«Поставки газа в Молдавию по новому контракту начались. Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с «Газпромом» формуле расчета цены. Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию Украины», — сказал Барбов.

Запоздалое соглашение

Как отметил Андрей Лобода, власти Молдавии приняли абсолютно верное решение, подписав новое соглашение с «Газпромом». Эксперт отмечает, что оно смотрится сегодня одновременно выгодным и запоздалым.

Федеральное агентство новостей /

«Не стоило доводить ситуацию до высокого уровня напряженности в стране. Все вопросы в области энергетического сотрудничества между Кишиневом и Москвой можно было бы решить и согласовать еще на исходе лета, когда было сформировано новое Правительства Молдавии. Власти страны провели серию встреч с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком во время его визита в страну в конце лета. Переговоры с новыми властями шли и по газовому сотрудничеству, дверь со стороны Москвы была открыта, а «мяч» оставался на стороне Кишинева», — пояснил Андрей Лобода.

Уверенность в энергетическом благополучии

По словам Андрея Лободы, цены на газ серьезно выросли. Спрос на энергоресурсы по-прежнему превышает предложение в странах Юго-Восточной Азии. На этом фоне цена в 450 долларов за одну тысячу кубометров российского газа для «Молдовагаза» смотрится привлекательной.

Собеседник ФАН отмечает, что пятилетний договор на поставку голубого топлива в Молдавию дает жителям страны уверенность в энергетическом благополучии.

«Напряжение последних месяцев в республике значительно пошло на спад, люди попросту боялись замерзнуть зимой. Сегодня народ вздохнул с облегчением и встречает наступление холодов, находясь в своих квартирах и частных домах без теплой одежды. У большинства молдован совсем нет претензий к «Газпрому», а есть обоснованные претензии к власти. По моим наблюдениям, в комментариях к онлайн-новостям о возобновлении поставок газа они благодарят россиян и критикуют свои власти, которые начали нагнетать обстановку в информационном поле», — добавил Андрей Лобода.

По его словам, взаимовыгодная формула сотрудничества Кишинева и Москвы — единственный вариант, который может осилить Молдавия с учетом своего финансового положения. Собеседник ФАН задается вопросом, для чего нужно было доводить ситуацию до высокого нервного напряжения?

По скромным оценкам спикера, поставка альтернативных энергоресурсов в страну на зимний период стоила бы порядка 800 млн евро. Вполне очевидно, что и западным друзьям Молдавии было понятно, что без сотрудничества с «Газпромом» республика просто не пережила бы зиму. Лобода отметил, что в сотрудничестве в первую очередь были заинтересованы в Кишиневе.

Россия пришла на помощь в трудную минуту

«Мимолетная помощь польских поставщиков газа оказалась очень маржинальным проектом для Варшавы и сверхдорогим для Кишинева. За поставленные объемы «золотого» газа в любом случае придется расплачиваться населению и бизнесу страны: сегодня молдавские власти оперативно продвигают в своей повестке повышение НДС и других налогов. Закупленные миллионы кубометров голубого топлива у государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG неплохо отработаны в СМИ и цифровых каналах коммуникаций, но всем очевиден факт: даже такой объем газа смог обеспечить потребности Молдавии только на три-четыре часа. Политическим пиаром перед наступлением зимы очень сложно заниматься. Когда деньги на исходе, цены у альтернативных поставщиков энергоресурсов запредельные. За Кишиневом по-прежнему числится и впечатляющий долг перед «Газпромом», важная договоренность в возобновившемся сотрудничестве — его объективный аудит», — рассказал Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

Он отметил, что в Молдавию за 30 лет ее независимости серьезные инвестиции с Запада так и не пришли. МВФ и ЕБРР взаимодействуют с ней через гранты и кредиты. США вложили порядка 1 млрд евро в социальные и транспортные проекты в надежде повысить лояльность молдован по отношению к Западу, но в трудную минуту республику снова поддержала Россия, уверен Лобода, а ЕС выделил лишь 60 млн евро помощи, сопоставимой со стоимостью потребления газа в стране в течение нескольких часов. Важно, что здравый смысл сегодня победил — жители Молдавии точно не замерзнут, подытожил Лобода.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев доволен новым соглашением по поставкам природного топлива, которое было заключено с Москвой. Она подчеркнула, что повышение тарифов для населения произойдет, но не такое значительное, как при закупке газа по нынешней рыночной стоимости.