Глава Президентского совета Ливии приглашен на экономический саммит в Египет

Триполи, 1 ноября. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед Юнис аль-Манфи получил официальное приглашение от главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на 21 саммит организации Общего рынка для Восточной и Южной Африки (COMESA). Мероприятие запланировано на 23 ноября и пройдет в Каире.

COMESA является региональным экономическим сообществом на континенте, состоящим более чем из 21 государств-членов от Туниса до Эсватини. Он образован в декабре 1994 года, заменив Зону преференциальной торговли.

Участники организации согласовали новую тему для объединения усилий по реализации внутренних программ на следующий год — «Углубление интеграции бизнеса для ускорения восстановления экономики после негативных последствий COVID-19». Главы государств и правительств планируют обсудить этот вопрос во время встречи в Каире.

Вспышка пандемии коронавируса стала наиболее впечатляющим явлением с разрушительными последствиями для жизни и экономики. Заседание саммита призвано обратить внимание государств-членов на сложившуюся проблему.

В состав COMESA сходят такие страны как Египет, Ливия, Судан, Эритрея, Эфиопия, Ангола, Бурунди, Руанда, Коморские Острова, Демократическая Республика Конго, Джибути, Кения, Маврикия, Мадагаскар, Малави, Намибия, Свазиленд, Уганда, Замбия, Сейшельские Острова, Зимбабве и Намибия.

Триполи и Каир достаточно легко преодолели три волны пандемии на фоне соседних государств. Власти вовремя закупили препарат «Спутник V» российского производства для начала национальной программы вакцинации.