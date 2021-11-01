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Кончаловский и Высоцкая планируют открыть сеть закусочных «ХлебСоль»

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 15:29
Общество
Кончаловский и Высоцкая планируют открыть сеть закусочных «ХлебСоль»
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 1 ноября. Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга, актриса Юлия Высоцкая планируют заняться новым бизнесом. Они хотят зарегистрировать франшизу закусочных «ХлебСоль».

Новый проект звездной пары назван в честь журнала, который выпускает Высоцкая. Франшиза включает не только закусочные, но и кафе, гостиницы и доставку еды. Супруги уже подали заявку на регистрацию новой марки в Роспатент, сообщает Telegram-канал Mash.

Несколько лет назад Кончаловский намеревался открыть сеть кафе «Едим дома» вместе с супругой и со своим братом Никитой Михалковым. Тогда режиссер просил у государства выделить довольно крупную сумму на этот бизнес-проект, но в предоставлении денег ему отказали. После этого инициатива заглохла.

Недавно Никите Михалкову исполнилось 76 лет. Кончаловский трогательно поздравил брата с днем рождения и показал архивное фото с режиссером.

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