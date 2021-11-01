Правительство РФ ввело новые правила для посещения очных совещаний

Москва, 1 ноября. Кабмин России ввел дополнительные требования к участникам совещаний в очном формате. Об этом информирует пресс-служба правительства.

Согласно новым нормам, участники мероприятий должны предоставить документы о наличии прививки от коронавируса или бумагу, подтверждающую, что у человека нет заболевания.

«Участникам необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание», — сказано в сообщении правительства.

Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков отметил, что более 80% сотрудников аппарата правительства привиты от коронавируса. Примерно такой же показатель — в федеральных органах власти.