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Адвокат по делу MH17 тен Дуссхате указала на утаивание информации прокуратурой Нидерландов

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 15:25
Политика
Адвокат по делу MH17 тен Дуссхате указала на утаивание информации прокуратурой Нидерландов
Prt Scr courtmh17.com

Амстердам, 1 ноября. Нидерландская прокуратура заставляет усомниться в ее критериях отбора информации для приобщения к делу о крушении рейса MH17, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате.

По ее словам, голландские прокуроры не стали приобщать к делу показания свидетеля S45, который был членом 53-й зенитно-ракетной бригады ВС России из Курска. Военнослужащий объяснял, почему самолет не мог быть сбит ракетой ЗРК «Бук».

«Прокуратура прекрасно знает, что эта информация имеет отношение к делу и еще как... Прокуратура непонятно и неправильно объясняет и применяет критерии релевантности, что не внушает доверия относительно того, как оценивались и другие документы, которые есть в досье», — возмутилась адвокат, которая представляет интересы обвиняемого Олега Пулатова.

Как стало известно ранее, судья объявил возможную дату вынесения решения по делу MH17. По его словам, процесс будет завершен до конца 2022 года. Кроме того, на прошлой неделе адвокаты семей жертв катастрофы пожаловались на слежку и запугивание.

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mh17 нидерланды прокуратура
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