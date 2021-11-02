Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 00:58
00:47
Общество
Генетик Волчков: Россия может через две недели выйти на плато по COVID-19
00:29
Общество
Инфекционист Чуланов: нерабочие дни в России должны пройти с более жесткими ограничениями
00:11
Экономика
Бывший президент Молдавии Додон спрогнозировал рост тарифов на газ в стране
00:02
Общество
Экономист Тереладзе дал совет россиянам, как не влезть в долговую яму
23:51
Общество
Экономист Коломин: власти Петербурга опоздали с созданием транспортных узлов на 15 лет
23:40
Политика
Новым мэром Харькова станет исполняющий обязанности главы города Игорь Терехов
23:08
Общество
Худрук МХАТ Бояков уволился по собственному желанию
23:07
Общество
Грета Тунберг призвала мировых лидеров прекратить «бла-бла-бла»
23:04
Технологии
Марк Цукерберг сообщил о разработке роботизированной кожи для пребывания в метавселенной
22:59
Происшествия
Искрение провода привело к возгоранию крыши московского трамвая
Все новости

Экономист Тереладзе дал совет россиянам, как не влезть в долговую яму
Общество
Экономист Тереладзе дал совет россиянам, как не влезть в долговую яму
pixabay.com  /  Chronomarchie

В беседе с корреспондентом ФАН доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе рассказал, как расплатиться с долгами и обрести финансовую стабильность.

Ранее стало известно, что около 4,2 млн россиян временно не могут выехать за пределы страны из-за долгов. Приставы в отношении должников принимают и ограничение имущественных прав.

«Когда ты берешь кредит, нужно понимать, что платеж по нему не должен превышать половины от твоего заработка. То есть, если у вас зарплата 60 тыс. рублей, то максимальный ежемесячный платеж не должен превышать 30 тыс. рублей. Если все-таки превышает, то тогда могут возникнуть трудности в погашении», — прокомментировал экономист.

Давид Тереладзе также рассказал о необходимости ведения учета всех кредитов, чтобы просчитать ежемесячную нагрузку.

«Никогда не нужно брать кредиты на эмоциях, лучше их брать при необходимости, например, на ипотечные цели. Я вообще против потребительских кредитов и считаю, что это можно отсрочить и подождать, а на свадьбу можно заработать», — добавил собеседник ФАН.

Экономист Тереладзе дал совет россиянам, как не влезть в долговую яму
pixabay.com /

Эксперт подчеркнул, что хорошая финансовая дисциплина поможет не упасть в долговую яму. Тереладзе посоветовал откладывать деньги.

«Нужно нарисовать четкий план: какой процент от зарплаты вы откладываете. Это может быть банковский вклад, ценные бумаги, недвижимость. Надо делать себе источник пассивного дохода, чтобы он приносил деньги. И обязательно диверсифицировать, а кредиты брать только при необходимости. Для того, чтобы стать богатым, нужно инвестировать», — добавил экономист.

Ранее главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский рассказал, что инфляция на территории России может ускориться до 8,02% в конце ноября. Опрошенные РИА Новости финансовые эксперты отмечают, что такой показатель станет новым максимумом с февраля 2016 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Экономист Тереладзе дал совет россиянам, как не влезть в долговую яму
экономика кредит долги по кредитам
Комментировать