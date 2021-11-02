Экономист Тереладзе дал совет россиянам, как не влезть в долговую яму

В беседе с корреспондентом ФАН доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе рассказал, как расплатиться с долгами и обрести финансовую стабильность.

Ранее стало известно, что около 4,2 млн россиян временно не могут выехать за пределы страны из-за долгов. Приставы в отношении должников принимают и ограничение имущественных прав.

«Когда ты берешь кредит, нужно понимать, что платеж по нему не должен превышать половины от твоего заработка. То есть, если у вас зарплата 60 тыс. рублей, то максимальный ежемесячный платеж не должен превышать 30 тыс. рублей. Если все-таки превышает, то тогда могут возникнуть трудности в погашении», — прокомментировал экономист.

Давид Тереладзе также рассказал о необходимости ведения учета всех кредитов, чтобы просчитать ежемесячную нагрузку.

«Никогда не нужно брать кредиты на эмоциях, лучше их брать при необходимости, например, на ипотечные цели. Я вообще против потребительских кредитов и считаю, что это можно отсрочить и подождать, а на свадьбу можно заработать», — добавил собеседник ФАН.

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Эксперт подчеркнул, что хорошая финансовая дисциплина поможет не упасть в долговую яму. Тереладзе посоветовал откладывать деньги.

«Нужно нарисовать четкий план: какой процент от зарплаты вы откладываете. Это может быть банковский вклад, ценные бумаги, недвижимость. Надо делать себе источник пассивного дохода, чтобы он приносил деньги. И обязательно диверсифицировать, а кредиты брать только при необходимости. Для того, чтобы стать богатым, нужно инвестировать», — добавил экономист.

Ранее главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский рассказал, что инфляция на территории России может ускориться до 8,02% в конце ноября. Опрошенные РИА Новости финансовые эксперты отмечают, что такой показатель станет новым максимумом с февраля 2016 года.