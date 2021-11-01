Собчак отказалась сидеть в Москве во время локдауна

Москва, 1 ноября. Российская журналистка Ксения Собчак похвасталась перед подписчиками, что отправляется в путешествие. Она отказалась сидеть в Москве во время локдауна.

Светская львица разместила на странице в Instagram фотографию, на которой позирует в трикотажном костюме, горчичной шапке, платке и сером кардигане. Она выбрала актуальные меховые мюли и прихватила с собой ультрамодную сумку.

«Блондинка в шоколаде» честно призналась интернет-пользователям, что сидеть дома она не намерена, поэтому решила отправится в путешествие. Она не назвала место, куда собирается отправиться, а предложила подписчикам угадать его.

Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

«Сидеть на карантине я решительно не хочу. Я привилась, причем давно. Почему я должна страдать из-за несознательных граждан и [актера Егора] Бероева, из-за которых мы не можем выработать коллективный иммунитет?» — написала 39-летняя телеведущая.

Актер театра и кино Егор Бероев оказался в центре внимания из-за высказывания о вакцинации. Артист накануне Дня памяти и скорби сравнил с Холокостом ужесточение антиковидных мер, принятых из-за роста заболевания коронавирусом. Коллеги Бероева не оценили скандальное заявление актера.