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Автоэксперт Похмелкин назвал бессмысленным наказание за опасное вождение
Экономика
Автоэксперт Похмелкин назвал бессмысленным наказание за опасное вождение
pxhere.com

Москва, 1 ноября. Проект нового КоАП России предусматривает наказание за опасную езду. Однако правоохранительные органы ждут трудности с доказыванием состава данного нарушения. Такое мнение высказал эксперт, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Рассматривая новую статью административного кодекса в беседе с Общественной Службой Новостей, специалист отметил, что она никак не поможет исправить ситуацию на дорогах России. Наказание за опасное вождение и лишь вызовет недовольство, считает он. Похмелкин назвал предложенную норму бессмысленной и сложно отслеживаемой. По его словам, лучше направить усилия на изменение поведения ГИБДД, чтобы ведомство занялось патрулированием в потоке.

«Нужно просто наказывать за нарушение правил разметки, скорости, за другие нарушения», — указал эксперт.

Похмелкин подчеркнул, что опасное вождение — это комбинированное нарушение, состоящее из целого ряда действий. Доказать и зафиксировать его трудно. Он призвал просто наказывать за нарушения, которые входят в состав «опасной езды». Кроме того, специалист уверен, что «дорожной полиции нужно не одну точку патрулировать, стоя на ней, а передвигаться в потоке, чтобы замечать такие ситуации и пересекать их».

Кроме того, проект обновленного Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) включено положение о лишении прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения. По новой редакции водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения ПДД за год.

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