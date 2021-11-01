Читатели Daily Mail призвали Брижит Макрон нанять стилиста после появления на саммите G20

Лондон, 1 ноября. Внешний вид супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на саммите G20 стал причиной бурного обсуждения в Сети. Фотографии и комментарии появились на Daily Mail.

Первая леди вышла на публику в плиссированной юбке длины миди черного цвета и синей шелковой блузке с карманами в области груди. Образ супруги Макрона дополнили лаковые туфли на каблуке, сумочка, а также солнцезащитные очки.

Наряд жены президента Франции вызвал неоднозначную реакцию у читателей британской газеты. Некоторые обругали ее образ и посоветовали нанять стилиста.

«Моя жена покупает занавески, которые выглядят лучше, чем наряды этих женщин», — отметил один из пользователей.

«Почему Брижит всегда выглядит настолько плохо?» — задался вопросом другой читатель.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Однако другие комментаторы восхитились нарядом Макрон. По их мнению, супруга президента выглядит достаточно элегантно, однако не скучно. Также они назвали ее наряд клевым.

«Только Брижит понимает, что это официальное мероприятие», — отметил один из пользователей.

«Макрон шикарно одевается», — добавил другой читатель.

Ранее Эммануэль Макрон призвал Великобританию соблюдать договоренности по Brexit. По его словам, в противном случае Франция примет определенные меры.

Национальная служба новостей сообщала, что Эммануэль Макрон провел встречу с президентом США Джо Байденом. После мероприятия он заявил, что США и Франция приступили к восстановлению доверия.