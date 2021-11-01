Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 15:51
15:50
Шоу-бизнес
Анна Плетнева и Николай Басков показали настоящую страсть на сцене шоу «Дуэты»
15:49
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили напомнил Моргенштерну о жертвах войны после слов рэпера о Дне Победы
15:44
Общество
Бывший директор Таджикского алюминиевого завода Михаил Синани найден мертвым в Москве
15:44
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Амосов выступил против длительных тюремных сроков за оскорбление чувств верующих
15:43
Армия
Путин: на корабль ВМС США в Черном море можно посмотреть через прицел средств обороны
15:42
Политика
Депутата Госдумы Евгения Марченко могут исключить из «Единой России»
15:42
Весь мир
Аргентина убедила лидеров G20 пересмотреть кредитную политику МВФ
15:39
Общество
На мемориале Пожарского в Суздале восстановили икону «Спас на троне»
15:39
Общество
Отец Георгий призвал верующих не обращать внимание на скандальные фото возле храмов
15:37
Армия
Путин: ВМФ РФ к 2027 году будет укомплектован современным оружием на 70%
Все новости

Читатели Daily Mail призвали Брижит Макрон нанять стилиста после появления на саммите G20
Политика
Читатели Daily Mail призвали Брижит Макрон нанять стилиста после появления на саммите G20
pixabay.com/pexels

Лондон, 1 ноября. Внешний вид супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на саммите G20 стал причиной бурного обсуждения в Сети. Фотографии и комментарии появились на Daily Mail.

Первая леди вышла на публику в плиссированной юбке длины миди черного цвета и синей шелковой блузке с карманами в области груди. Образ супруги Макрона дополнили лаковые туфли на каблуке, сумочка, а также солнцезащитные очки.

Наряд жены президента Франции вызвал неоднозначную реакцию у читателей британской газеты. Некоторые обругали ее образ и посоветовали нанять стилиста.

«Моя жена покупает занавески, которые выглядят лучше, чем наряды этих женщин», — отметил один из пользователей.

«Почему Брижит всегда выглядит настолько плохо?» — задался вопросом другой читатель.

Читатели Daily Mail призвали Брижит Макрон нанять стилиста после появления на саммите G20
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Однако другие комментаторы восхитились нарядом Макрон. По их мнению, супруга президента выглядит достаточно элегантно, однако не скучно. Также они назвали ее наряд клевым.

«Только Брижит понимает, что это официальное мероприятие», — отметил один из пользователей.

«Макрон шикарно одевается», — добавил другой читатель.

Ранее Эммануэль Макрон призвал Великобританию соблюдать договоренности по Brexit. По его словам, в противном случае Франция примет определенные меры.

Национальная служба новостей сообщала, что Эммануэль Макрон провел встречу с президентом США Джо Байденом. После мероприятия он заявил, что США и Франция приступили к восстановлению доверия.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Читатели Daily Mail призвали Брижит Макрон нанять стилиста после появления на саммите G20
g20 франция макрон
Комментировать