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Глава МИД Ливии не исключила вооруженной эскалации после президентских выборов
Весь мир
Глава МИД Ливии не исключила вооруженной эскалации после президентских выборов
flickr.com  /  @BRQ Network

Триполи, 1 ноября. Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш назвала внешнее присутствие в Ливии и препятствование работе властей наиболее важными проблемами, угрожающими политическому процессу и безопасности в стране. Об этом она рассказала в интервью телеканалу BBC.

Глава внешнеполитического ведомства заявила о стремлении нынешнего кабмина провести президентские и парламентские выборы в назначенную дату. Плебисцит запланирован на 24 декабря.

Мангуш подтвердила сохранение в североафриканском государстве риска развязывания вооруженной эскалации. Произойти это может после завершения избирательного процесса.

Министр отметила, что предстоящие выборы необходимо сделать демократическими. Она признала, что в Ливии сохраняются некоторые проблемы с безопасностью, однако надеется, что это не повлияет на плебисцит.

Глава МИД Ливии не исключила вооруженной эскалации после президентских выборов
Global Look Press / Bernd von Jutrczenka

Наджла Мангуш призвала ливийцев активно участвовать в голосовании. По ее словам, только путем успешного избирательного процесса у страны появится шанс на будущее вдали от насилия и хаоса.

Глава МИД рассматривает вывод иностранных войск в качестве одного из наиболее важных аспектов, которые способствуют созданию благоприятных условий перед декабрьскими выборами. Это же станет предпосылкой стабильности и независимости государства.

В октябре прошла конференция по поддержке стабильности Ливии. Мангуш во время мероприятия подтвердила необходимость эвакуации наемников и уважения суверенитета североафриканской страны.

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