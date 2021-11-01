The New York Times: США не могут предугадать действия России в случае нападения пришельцев

Вашингтон, 1 ноября. Нарастание конкуренции между Россией, КНР и Соединенными Штатами мешает странам сотрудничать в важнейших для человечества направлениях, считает американский журналист Томас Л. Фридман.

В своей статье для The New York Times, перевод которой предоставила «ПолитРоссия», эксперт вспомнил о переговорах 1985 года президента США Рональда Рейгана и советского лидера Михаила Горбачева. Тогда американский политик поинтересовался у своего собеседника, поможет ли СССР Соединенным Штатам в случае нападения пришельцев из космоса. Горбачев тогда дал утвердительный ответ.

Фридман считает, что в условиях нарастающей в мире конкуренции вопрос взаимопомощи стран становится снова актуальным. Эта ситуация ставит США в неловкое положение.

«Помогли бы нам Россия и Китай, в случае вторжения космических пришельцев?» — задался вопросом американец.

Федеральное агентство новостей /

Журналист отметил, что в случае возникновения глобальной угрозы невозможно предугадать поведение ведущих мировых государств, поскольку между ними слишком много противоречий. Однако Фридман убежден, что Россия, США и Китай должны конкурировать между собой в других сферах. Странам нужно соревноваться в экономическом росте и сокращении выбросов углерода, а не в военном направлении, заключил эксперт.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии» отметил, что китайско-американский торговый конфликт окончательно превратился в подобие холодной войны. Президент США Джо Байден в свою очередь разочаровался саммитом G20 из-за Китая и России, передает НСН.