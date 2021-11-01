Телеведущая Ангелина Вовк нелестно отозвалась о певице Клаве Коке

Москва, 1 ноября. Бывшая ведущая «Песни года» и диктор Ангелина Вовк поделилась мнением о композициях популярной у молодежи исполнительницы Клавы Коки. Творчество певицы не нашло понимания у телезвезды.

Телеведущая обсудила поп-звезду с Борисом Корчевниковым в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Вовк нелестно отозвалась о Коке и ее песнях.

«Ну, на Клаву она похожа. А вот почему Кока — я не понимаю», — подчеркнула диктор.

Ведущей неоднократно доводилось объявлять исполнителей на «Песне года», но она не может понять, как бы представила современную певицу. По словам звезды телеэкрана, ей пришлось бы говорить нечто вроде «слова Клавы Коки, музыка Клавы Коки, песня Клавы Коки».

«А песня-то какая, боже мой! Мне даже вслух неудобно произносить: «Забери пьяную Коку домой»», — возмутилась Вовк.

instagram.com / @klavacoca

Диктор предположила, что Корчевникова тоже смущает эта фраза. Ведущий поддержал позицию гостьи и отметил, что через долгие годы никто не вспомнит новые имена, а вот Вовк будут помнить всегда.

При этом Клава Кока постепенно становится популярной не только в России, но и на Западе. Недавно портрет певицы разместили на билборде в Нью-Йорке. Фото исполнительницы появилось на Times Square благодаря стриминговому музыкальному сервису Spotify.