Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 15:51
15:49
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили напомнил Моргенштерну о жертвах войны после слов рэпера о Дне Победы
15:44
Общество
Бывший директор Таджикского алюминиевого завода Михаил Синани найден мертвым в Москве
15:44
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Амосов выступил против длительных тюремных сроков за оскорбление чувств верующих
15:43
Армия
Путин: на корабль ВМС США в Черном море можно посмотреть через прицел средств обороны
15:42
Политика
Депутата Госдумы Евгения Марченко могут исключить из «Единой России»
15:42
Весь мир
Аргентина убедила лидеров G20 пересмотреть кредитную политику МВФ
15:39
Общество
На мемориале Пожарского в Суздале восстановили икону «Спас на троне»
15:39
Общество
Отец Георгий призвал верующих не обращать внимание на скандальные фото возле храмов
15:37
Армия
Путин: ВМФ РФ к 2027 году будет укомплектован современным оружием на 70%
15:36
Армия
Путин указал на необходимость модернизации системы обороны из-за полетов авиации НАТО
Все новости

Телеведущая Ангелина Вовк нелестно отозвалась о певице Клаве Коке

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 15:03
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк нелестно отозвалась о певице Клаве Коке
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 1 ноября. Бывшая ведущая «Песни года» и диктор Ангелина Вовк поделилась мнением о композициях популярной у молодежи исполнительницы Клавы Коки. Творчество певицы не нашло понимания у телезвезды.

Телеведущая обсудила поп-звезду с Борисом Корчевниковым в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Вовк нелестно отозвалась о Коке и ее песнях.

«Ну, на Клаву она похожа. А вот почему Кока — я не понимаю», — подчеркнула диктор.

Ведущей неоднократно доводилось объявлять исполнителей на «Песне года», но она не может понять, как бы представила современную певицу. По словам звезды телеэкрана, ей пришлось бы говорить нечто вроде «слова Клавы Коки, музыка Клавы Коки, песня Клавы Коки».

«А песня-то какая, боже мой! Мне даже вслух неудобно произносить: «Забери пьяную Коку домой»», — возмутилась Вовк.

Телеведущая Ангелина Вовк нелестно отозвалась о певице Клаве Коке
instagram.com / @klavacoca

Диктор предположила, что Корчевникова тоже смущает эта фраза. Ведущий поддержал позицию гостьи и отметил, что через долгие годы никто не вспомнит новые имена, а вот Вовк будут помнить всегда.

При этом Клава Кока постепенно становится популярной не только в России, но и на Западе. Недавно портрет певицы разместили на билборде в Нью-Йорке. Фото исполнительницы появилось на Times Square благодаря стриминговому музыкальному сервису Spotify.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Телеведущая Ангелина Вовк нелестно отозвалась о певице Клаве Коке
знаменитости вовк клава кока
Комментировать