Публицист Чаусов об итогах саммита G20: Байден «разочарован», Россия лидирует

Президент США Джо Байден высказал свое разочарование Россией, Китаем и Саудовской Аравией по итогам климатического саммита G20 в Риме. По словам главы США:

«Россия и Китай, по сути, не проявили себя в том, что касается обязательств по климату. И есть основания, чтобы быть этим разочарованным. Я и сам этим разочарован».

Российская сторона уже ответила на это заявление американского президента. По словам пресс-секретаря глава РФ Дмитрия Пескова:

«Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе “двадцатки”».

При этом Песков напомнил, что именно наша страна фактически первой заявила цель достичь «углеродной нейтральности» к 2050 году. А именно такие сроки были обозначены на саммите G20. Что характерно, даже эти временные рамки вызвали у ряда международных чиновников пессимизм. И не по поводу России, а в контексте данного решения всей «двадцатки». Например, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул:

«Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены».

Еще интереснее, что некоторые западные издания вообще критикуют сами эти инициативы, считая их «несвоевременными». В частности, The Wall Street Journal на своих страницах, комментируя и саммит G20, и его своеобразное логическое продолжение в виде форума COP26 в Глазго, прямо называет эти идеи «нелепыми», особенно в контексте европейского зимнего энергетического кризиса. Намекая при этом, что зеленая энергетика — это, конечно, прекрасно, но без природного газа пока никуда. Кстати, эти соображения аналитиков WSJ подтверждаются и актуальной рыночной повесткой, а точнее — скачками цен на газ на европейских биржах.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Речь, например, о том, что в рамках оптимизации и переориентирования газовых потоков Россия прекратила прямые поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа». Одновременно с этим Алжир, в силу конфликта с Марокко, изменил маршрут газовых поставок с трубопровода «Магриб-Европа» на Medgaz. При этом и российская, и алжирская сторона, естественно, заявили, что все обязательства по поставкам будут выполнены. Однако даже эти заявления не спасли Европу от того, что цены на газ там сразу же взлетели на 11% и составили 861 доллар за тысячу кубов голубого топлива. В этом контексте установленные в 2050 году сроки все же кажутся адекватными. Потому что пока говорить о возможности хоть сколько-нибудь существенного отказа от «традиционных энергоносителей», мягко говоря, рано. А 2050-й все же еще не скоро.

Тем не менее если говорить про нашу страну, то определенные, и весьма амбициозные, планы по зеленой энергетике у нас есть. Тем более даже в рамках американских исследований именно Россия более всего будет страдать от «климатического неравенства» в ближайшие годы.

Так, в рецензируемом научном журнале Science Advances на днях вышла статья, в которой Россия возглавила список стран по «индексу климатического неравенства». Но не в том смысле, что мы «больше всех чадим». Достаточно посмотреть сводную таблицу государств в статье, чтобы увидеть, что на втором месте после России — Монголия, а следом — Афганистан, которые явно нельзя назвать мировыми промышленными гигантами. Этот индекс в данном контексте про то, что страны с наиболее чистой экологией в будущем пострадают от соседних и не только государств, где с экологией все не совсем в порядке. И к таким «странам-загрязнителям» экологи относят в том числе США.

К слову, на том же саммите G20 обеспокоенность климатическими изменениями в России высказал Владимир Путин. В частности, президент заявил:

«Мы сталкиваемся с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы наших территорий».

При этом глава России отметил, что наша страна по показателям безуглеродных энергетических источников находится на лидирующих в мире позициях. По словам Путина:

«Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников — а это, как мы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции — превышает 40%, а с учетом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86%».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Однако даже сейчас — это не предел, учитывая планы по развитию зеленой энергетики в нашей стране. В частности, еще в середине апреля Минэнерго РФ отчиталось о создании концепции перехода на зеленый (без углеродных выбросов и с применением экологически чистых и безопасных источников энергии) и голубой (с минимальными углеродными выбросами) водород к 2050 году. По подсчетам российского министерства энергетики, в будущем это позволит нашей стране зарабатывать на «чистом топливе» до 100 миллиардов долларов в год.

В конце июля этого года «Газпром» и «Росатом» анонсировали программу по выработке желтого водорода, которая стартует уже в 2024 году. Такого же безуглеродного, как и зеленый. Просто энергия на его синтез будет браться от российских АЭС, которые считаются более «рискованными» с точки зрения экологии источниками, чем, допустим, ветрогенераторы или солнечные энергетические станции.

Но, пожалуй, самым интересным и уникальным проектом в сфере зеленой энергетики является Пенжинская приливная электростанция, которую планируют построить на побережье Охотского моря. Она заявлена как многопрофильная. Энергия приливов будет использоваться как для снабжения объектов, так и для синтеза зеленого водорода. При этом уже сейчас эксперты считают, что энергии Пенжинской ПЭС хватит и на экспорт. А власти Камчатки уже ищут партнеров для сделок по водороду, который будет получен на этой станции.

Нужно понимать, что это далеко не все зеленые проекты, которые сейчас развиваются в России, а только самые крупные и амбициозные. Поэтому «разочарование Байдена» выглядит как-то, мягко говоря, странно. Ну или, может, американский лидер разочарован тем, что и здесь Россия явно лидирует в мире по работе в сфере зеленой энергетики, обходя примерно вдвое (даже без учета низкоуглеродных источников) США, где доля зеленой энергии от общей выработки по итогам 2020 года составила 21%. У нас, стоит напомнить, уже 40%. И дальше, судя по всему, будет только больше и чище.