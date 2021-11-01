Ливанский министр не намерен уходить в отставку из-за конфликта с Саудовской Аравией

Несмотря на давление, которое Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива оказывают на Бейрут, министр информации Ливана Джордж Кордахи пока не собирается уходить в отставку.

«Моя отставка не обсуждается», — сказал он журналистам, задавшимся вопросом о возможных перестановках в правительстве после развивающегося международного скандала.

Политический конфликт

Поводом для роста напряженности в регионе стала недавняя публикация августовского интервью с нынешним главой Мининформа, выразившим свое мнение о происходящем в Йемене и раскритиковавшим действующую там арабскую коалицию. Он сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» фактически сопротивляются иностранной агрессии.

«Они защищают себя от внешних атак, предпринимаемых в течение многих лет против Йемена», — отметил Кордахи ведущему новостей.

Этот материал привлек внимание Саудовской Аравии, уже более пяти лет участвующей в данном конфликте и имеющей свои взгляды на происходящее. В минувшую пятницу, 29 ноября, Эр-Рияд выслал из страны дипломатического представителя Бейрута и запретил весь ливанский экспорт.

#SaudiArabia has also ordered the immediate ban to all Lebanese imports after #Lebanon failed to take effective measures to stop the export of drugs into the Kingdom#طرد_سفير_لبنان_من_السعودية pic.twitter.com/E6Fd90zudt — The Saudi Post - English (@TheSaudiPost_En) October 29, 2021

Примеру Саудовской Аравии последовали Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт — силы всех этих стран формально участвуют в проводимой на территории Йемена военной операции в составе объединенной арабской коалиции. Хоть три последних государства уже не столь активны, отказавшись от широкого применения своих войск, заявление министра касается и их.

Дополнительным осложняющим ситуацию в отношениях между странами Персидского залива и Бейрутом фактором являются продолжающиеся экономический, энергетический и гуманитарный кризисы в Ливане. Ранее богатые нефтью арабские государства долгое время оказывали поддержку ближневосточной стране. Однако соразмерно росту влияния Ирана на страну их помощь становилась все более неохотной.

И теперь они получили возможность совсем ограничить ее ради достижения собственных интересов в регионе.

This is Arab unity against radicalism.



UAE, Bahrain and Kuwait withdrew all diplomats from Lebanon in solidarity with Saudi Arabia, after the Lebanese Minister of Information criticized Yemen War (which is a right and a just Saudi battle against the Iranian-backed Houthis). pic.twitter.com/0Gp8YZJaYg — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 31, 2021

Как коалиция оказалась в Йемене

Изначально причиной для йеменского конфликта стали притеснения шиитского населения государства на религиозной почве, поддерживаемые на официальном уровне. Ответом на это стали формирование повстанческого движения «Ансар Аллах» и последующее восстание 2014 года. Примерно в тот же период ополчение заручилось поддержкой Ирана, который, впрочем, не принимает непосредственного участия в боевых действиях, а лишь оказывает финансовую и материально-техническую помощь.

wikipedia.org / Henry Ridgwell (VOA) / Public Domain

Результатом успешного наступления хуситов в 2015 году стал захват столичного города Сана, после которого йеменский лидер Мансур Хади официально подал в отставку и бежал из страны. Позже он вернулся в южные регионы, контролируемые лояльными ему вооруженными силами и группировками, отозвал свое решение и обратился к другим странам с призывом помочь вернуть власть.

Тогда в войну включилась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Это сделало Эр-Рияд полноценной стороной конфликта, а как следствие — целью для атак повстанческой армии. С тех пор «Ансар Аллах» ведет борьбу сразу по нескольким фронтам, и нередко наносит удары по территории королевства Персидского залива.

Федеральное агентство новостей /

Ливан пытается решить проблему

Еще на пике скандала Джордж Кордахи заявил, что не имеет враждебных чувств к Саудовской Аравии и другим странам, а также отметил, что в том общении с прессой он лишь выразил личное мнение.

На момент скандального интервью он даже еще не занимал высокий пост главы информационного ведомства. Действующий Кабмин Ливана был сформирован после назначения премьер-министром Наджиба Микати, взявшего на себя эту должность в сентябре.

В разгоревшийся дипломатический конфликт пытались вмешаться как президент, так и премьер Ливана, официально принесшие извинения за инцидент. Однако это пока не помогло.

International contacts asked Lebanon’s Prime Minister Najib Mikati not to resign over a growing diplomatic rift with Saudi Arabia and some Gulf states – foreign minister pic.twitter.com/LW6UfUaXku — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 30, 2021

В то же время саудиты получили повод для проведения целенаправленной кампании, направленной на борьбу «Хезболлой» и влиянием Ирана в регионе.

Федеральное агентство новостей /

Тегеран и Эр-Рияд хоть и демонстрируют намерения улучшить двусторонние отношения, но пока это не отменяет их региональное соперничество. И саудиты планируют потеснить лидирующее влияние иранцев в Ливанской Республике.

Is Lebanon the latest battlefield in the war between Saudi Arabia and Iran? https://t.co/kGdNVY5DPQ via @middleeastmnt — Ibrahim Hewitt (@ibrahimhewitt56) November 1, 2021

Так, в субботу глава МИД королевства принц Фейсал бин Фархан заявил, что комментарий Кордахи стал «симптомом» безусловного доминирования исламистского движения «Хезболла» в стране.

«Для нас это более широкое явление, чем простой комментарий одного министра. Это говорит о том, в каком состоянии находится Ливан», — сказал он.

Федеральное агентство новостей /

Теперь арабская коалиция разворачивает в данном государстве свой политический фронт. Возможность финансовой поддержки и каналы пополнения бюджета Бейрута перекрыты — они стали очередным инструментом политических манипуляций. И теперь их стараются применить для ликвидации неугодных чиновников, что в перспективе могло бы изменить расстановку сил на территории Ливана.

Saudi foreign minister: Hezbollah dominance of political system is Lebanon’s real problem - https://t.co/H0qHnAogEF pic.twitter.com/Eg6JcCTjMO — The Rahnuma Daily (@DailyRahnuma) November 1, 2021

Эр-Рияд уже спровоцировал определенные процессы в ливанском обществе. Так, маронитский патриарх страны Бечара Бутрос аль-Рай выступил с проповедью, в которой обратился к властям с призывом сделать некий «решительный шаг» для разрядки кризиса с арабскими государствами Персидского залива.

Он не предложил руководству ничего конкретного, однако не исключено, что вопреки заявлениям главы Мининформа, соответствующей мерой могла бы стать именно его отставка. И это, безусловно, только начало масштабной кампании Эр-Рияда.