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Ливанский министр не намерен уходить в отставку из-за конфликта с Саудовской Аравией
Весь мир
Ливанский министр не намерен уходить в отставку из-за конфликта с Саудовской Аравией
Global Look Press  /  Bilal Jawich/XinHua

Несмотря на давление, которое Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива оказывают на Бейрут, министр информации Ливана Джордж Кордахи пока не собирается уходить в отставку.

«Моя отставка не обсуждается», — сказал он журналистам, задавшимся вопросом о возможных перестановках в правительстве после развивающегося международного скандала.

Политический конфликт

Поводом для роста напряженности в регионе стала недавняя публикация августовского интервью с нынешним главой Мининформа, выразившим свое мнение о происходящем в Йемене и раскритиковавшим действующую там арабскую коалицию. Он сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» фактически сопротивляются иностранной агрессии.

«Они защищают себя от внешних атак, предпринимаемых в течение многих лет против Йемена», — отметил Кордахи ведущему новостей.

Этот материал привлек внимание Саудовской Аравии, уже более пяти лет участвующей в данном конфликте и имеющей свои взгляды на происходящее. В минувшую пятницу, 29 ноября, Эр-Рияд выслал из страны дипломатического представителя Бейрута и запретил весь ливанский экспорт.

Примеру Саудовской Аравии последовали Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт — силы всех этих стран формально участвуют в проводимой на территории Йемена военной операции в составе объединенной арабской коалиции. Хоть три последних государства уже не столь активны, отказавшись от широкого применения своих войск, заявление министра касается и их.

Дополнительным осложняющим ситуацию в отношениях между странами Персидского залива и Бейрутом фактором являются продолжающиеся экономический, энергетический и гуманитарный кризисы в Ливане. Ранее богатые нефтью арабские государства долгое время оказывали поддержку ближневосточной стране. Однако соразмерно росту влияния Ирана на страну их помощь становилась все более неохотной.

И теперь они получили возможность совсем ограничить ее ради достижения собственных интересов в регионе.

Как коалиция оказалась в Йемене

Изначально причиной для йеменского конфликта стали притеснения шиитского населения государства на религиозной почве, поддерживаемые на официальном уровне. Ответом на это стали формирование повстанческого движения «Ансар Аллах» и последующее восстание 2014 года. Примерно в тот же период ополчение заручилось поддержкой Ирана, который, впрочем, не принимает непосредственного участия в боевых действиях, а лишь оказывает финансовую и материально-техническую помощь.

Война в Йемене
wikipedia.org / Henry Ridgwell (VOA) / Public Domain

Результатом успешного наступления хуситов в 2015 году стал захват столичного города Сана, после которого йеменский лидер Мансур Хади официально подал в отставку и бежал из страны. Позже он вернулся в южные регионы, контролируемые лояльными ему вооруженными силами и группировками, отозвал свое решение и обратился к другим странам с призывом помочь вернуть власть.

Тогда в войну включилась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Это сделало Эр-Рияд полноценной стороной конфликта, а как следствие — целью для атак повстанческой армии. С тех пор «Ансар Аллах» ведет борьбу сразу по нескольким фронтам, и нередко наносит удары по территории королевства Персидского залива.

Стороны конфликта в Йемене
Федеральное агентство новостей /

Ливан пытается решить проблему

Еще на пике скандала Джордж Кордахи заявил, что не имеет враждебных чувств к Саудовской Аравии и другим странам, а также отметил, что в том общении с прессой он лишь выразил личное мнение.

На момент скандального интервью он даже еще не занимал высокий пост главы информационного ведомства. Действующий Кабмин Ливана был сформирован после назначения премьер-министром Наджиба Микати, взявшего на себя эту должность в сентябре.

В разгоревшийся дипломатический конфликт пытались вмешаться как президент, так и премьер Ливана, официально принесшие извинения за инцидент. Однако это пока не помогло.

В то же время саудиты получили повод для проведения целенаправленной кампании, направленной на борьбу «Хезболлой» и влиянием Ирана в регионе.

https://riafan.ru/1544599-saudovskaya-araviya-obyavila-livanskii-bank-terroristicheskoi-organizaciei
Федеральное агентство новостей /

Тегеран и Эр-Рияд хоть и демонстрируют намерения улучшить двусторонние отношения, но пока это не отменяет их региональное соперничество. И саудиты планируют потеснить лидирующее влияние иранцев в Ливанской Республике. 

Так, в субботу глава МИД королевства принц Фейсал бин Фархан заявил, что комментарий Кордахи стал «симптомом» безусловного доминирования исламистского движения «Хезболла» в стране.

«Для нас это более широкое явление, чем простой комментарий одного министра. Это говорит о том, в каком состоянии находится Ливан», — сказал он.

Ливанский министр не намерен уходить в отставку из-за конфликта с Саудовской Аравией
Федеральное агентство новостей /

Теперь арабская коалиция разворачивает в данном государстве свой политический фронт. Возможность финансовой поддержки и каналы пополнения бюджета Бейрута перекрыты — они стали очередным инструментом политических манипуляций. И теперь их стараются применить для ликвидации неугодных чиновников, что в перспективе могло бы изменить расстановку сил на территории Ливана.

Эр-Рияд уже спровоцировал определенные процессы в ливанском обществе. Так, маронитский патриарх страны Бечара Бутрос аль-Рай выступил с проповедью, в которой обратился к властям с призывом сделать некий «решительный шаг» для разрядки кризиса с арабскими государствами Персидского залива.

Он не предложил руководству ничего конкретного, однако не исключено, что вопреки заявлениям главы Мининформа, соответствующей мерой могла бы стать именно его отставка. И это, безусловно, только начало масштабной кампании Эр-Рияда.

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саудовская аравия йемен ливан Кордахи
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