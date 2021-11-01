Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 15:50
15:50
Экономика
Цена авиакеросина установила новый рекорд на торгах петербургской биржи
15:50
Шоу-бизнес
Анна Плетнева и Николай Басков показали настоящую страсть на сцене шоу «Дуэты»
15:49
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили напомнил Моргенштерну о жертвах войны после слов рэпера о Дне Победы
15:44
Общество
Бывший директор Таджикского алюминиевого завода Михаил Синани найден мертвым в Москве
15:44
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Амосов выступил против длительных тюремных сроков за оскорбление чувств верующих
15:43
Армия
Путин: на корабль ВМС США в Черном море можно посмотреть через прицел средств обороны
15:42
Политика
Депутата Госдумы Евгения Марченко могут исключить из «Единой России»
15:42
Весь мир
Аргентина убедила лидеров G20 пересмотреть кредитную политику МВФ
15:39
Общество
На мемориале Пожарского в Суздале восстановили икону «Спас на троне»
15:39
Общество
Отец Георгий призвал верующих не обращать внимание на скандальные фото возле храмов
Все новости

Эрдоган: Байден обещал убедить сенаторов одобрить продажу Турции истребителей F-16
Армия
Эрдоган: Байден обещал убедить сенаторов одобрить продажу Турции истребителей F-16
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Анкара, 1 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с американским коллегой Джо Байденом о содействии в продаже американских истребителей F-16 турецким войскам.

На прошедшем саммите «Большой двадцатки» в Риме президент США Джо Байден встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Темой их часовой встречи стали оборонное сотрудничество и возможность продажи турецкой армии многоцелевых легких истребителей F-16.

В понедельник турецкий президент заявил прессе, что Байден обещал ему постараться повлиять на решение сената, который должен будет одобрить вопрос продажи F-16 Анкаре.

Вместе с тем Байден в беседе с Эрдоганом снова выразил обеспокоенность в связи с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Это решение Анкары уже стало камнем преткновения в отношениях с Белым домом, который исключил ее за это из программы разработки истребителя F-35.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Эрдоган: Байден обещал убедить сенаторов одобрить продажу Турции истребителей F-16
сша турция эрдоган f-16
Комментировать