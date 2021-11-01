Эрдоган: Байден обещал убедить сенаторов одобрить продажу Турции истребителей F-16

Анкара, 1 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с американским коллегой Джо Байденом о содействии в продаже американских истребителей F-16 турецким войскам.

На прошедшем саммите «Большой двадцатки» в Риме президент США Джо Байден встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Темой их часовой встречи стали оборонное сотрудничество и возможность продажи турецкой армии многоцелевых легких истребителей F-16.

В понедельник турецкий президент заявил прессе, что Байден обещал ему постараться повлиять на решение сената, который должен будет одобрить вопрос продажи F-16 Анкаре.

Вместе с тем Байден в беседе с Эрдоганом снова выразил обеспокоенность в связи с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Это решение Анкары уже стало камнем преткновения в отношениях с Белым домом, который исключил ее за это из программы разработки истребителя F-35.