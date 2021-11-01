Публицист Маслов про Украину и момент истины: Кто согреет «неньку» и посветит ей?

Кажется, только теперь, на 31-м году заявленной «незалежности», великие древние «укры» всех национальностей и возрастов начали что-то подозревать. Например, что газ и нефть не берутся из транзитной трубы, а электричество — из розетки. Что нахождение нужных ресурсов в этих привычных местах не дается само по себе как дар природы, но даже от самых великих и самых древних укров требует неких усилий и трудов. Причем не абы каких, а строго определенных. И что любые иллюзии на этот счет рано или поздно будут развеяны.

День 1 ноября 2021 года может оказаться моментом истины для нынешних киевских властей. Потому что с этой даты поставки газа в ГТС Украины Россия решила не увеличивать, а электроэнергию (вместе с Белоруссией) и уголь не продавать. Для пущей доходчивости внезапно прекратил работу и газопровод «Ямал — Европа», идущий через территорию Польши.

«Что бы это значило?» — почесали «потылыцю», то есть затылок, великие древние укры. И — представляете — столь же внезапно прозрели: «Эге! Да это, наверное, Кремль дает понять, что надо менять отношение нашей власти к России или саму нашу власть. Иначе можем просидеть всю зиму в холоде и темноте…»

Федеральное агентство новостей /

Немного согревает сердца хорошая пока погода и жаркая дискуссия на тему того, что подобные мрачно-ледяные прогнозы появлялись чуть ли не перед каждой зимой, но никогда еще не сбывались. И всякий раз «ненька»-Украина с радостным антимоскальским приветом встречала новую весну. Так, мол, должно произойти и на этот раз: газа в хранилищах перед началом отопительного сезона бывало и поменьше, угля — докупим, блоки АЭС — при поддержке «Вестингауза» запустим…

В подтверждение — различные цифровые выкладки, «Запад нам поможет» и так далее. Но из виду упускается главное — до сих пор ни разу Россия не предпринимала столь комплексных мер — даже не давления на Украину, а ее отрезвления, вывода из ультранационалистической ломки. Ни разу не давала понять, что политика, целью которой является «пановать» против России за счет России и на обломках России (Збигнев Бжезинский), больше не работает. От слова совсем. Что тому причиной — договоренности президентов США и РФ или общее ослабление коллективного Запада — выяснять можно долго, но факт остается фактом. А без российского плеча — прежде всего энергетического — Украина со времени распада СССР еще ни дня не жила. Теперь имеет все шансы попробовать.

При этом надо сказать, что состояние когнитивных способностей населения Украины и ее «элит» в настоящее время вызывает глубокое сочувствие. Впрочем, они очень старались, чтобы достичь такой нирваны. Уже и Владимир Путин им написал, что не оставим братский и единый с нами исторический народ в беде, только хватит ему антироссийской ерундой заниматься. Уже и Дмитрий Медведев добавил, что нынешние власти в Киеве, матери городов русских, неадекватны и недоговороспособны.

Ответом с той стороны границы было: «И шо?» То есть полное отсутствие ответа.

Вместе с требованиями обеспечить газом еще на 10-15 лет и срочно встретиться в «нормандском формате», а также обещаниями закидать Москву ракетами, потопить Черноморский флот, «вернуть» Донбасс вместе с Крымом и дать скидку на транзит дополнительных объемов российского голубого золота через незалежную ГТС… То есть еще раз показали, что любые слова ими демонстративно не воспринимаются.

Самое мягкое, что в такой ситуации можно было сделать, — сказать, что труба у вас лопнет от лишнего газа, неэкологичные и недоинвестированные вы наши. И немного пообщаться на энергетические темы с куда более вменяемыми, как выяснилось, молдованами.

Те, когда дело с газом дошло до края, немного покрутили носом, пообщались и с Украиной, и с Польшей, и с Румынией (там даже в проложенный на кредиты ЕС газопровод заглянули — оказался ни к чему не подключен)… Примерно за месяц все поняли (то есть понимали и раньше, только виду не показывали), по ходу распилив несколько миллионов евро из бюджета за «пробные» поставки, и поехали на поклон к «Газпрому» в Питер.

И, конечно, договорились. Не по 1000 и не по 700 — по 450 долларов за тысячу кубометров. А значит, будет с газом и Приднестровье. И Новороссии, то есть югу нынешней Украины, не придется особо ломать голову хотя бы над тем, как обеспечить рабочее давление газа в ГТС: «подпор» там будет.

А вот на западе и в центре Украины, особенно в Киеве, пока еще силятся сложить два и два так, чтобы в результате получилось не четыре, а милый их сердцу «тризуб». И ни венгерский, ни молдавский пример им не указ. Сколько понадобится времени, сколько минусов в градусах и киловаттах, чтобы эта ситуация наконец дошла в «свидомые» головы, — пока неизвестно. Но дойдет обязательно, по-другому не бывает.

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