Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 15:50
15:44
Общество
Бывший директор Таджикского алюминиевого завода Михаил Синани найден мертвым в Москве
15:44
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Амосов выступил против длительных тюремных сроков за оскорбление чувств верующих
15:43
Армия
Путин: на корабль ВМС США в Черном море можно посмотреть через прицел средств обороны
15:42
Политика
Депутата Госдумы Евгения Марченко могут исключить из «Единой России»
15:42
Весь мир
Аргентина убедила лидеров G20 пересмотреть кредитную политику МВФ
15:39
Общество
На мемориале Пожарского в Суздале восстановили икону «Спас на троне»
15:39
Общество
Отец Георгий призвал верующих не обращать внимание на скандальные фото возле храмов
15:37
Армия
Путин: ВМФ РФ к 2027 году будет укомплектован современным оружием на 70%
15:36
Армия
Путин указал на необходимость модернизации системы обороны из-за полетов авиации НАТО
15:35
Происшествия
Врачи выписали из больницы всех отравившихся в Хургаде российских туристов
Все новости

Центробанк установил официальный курс иностранных валют на 2 ноября
Экономика
Центробанк установил официальный курс иностранных валют на 2 ноября
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 ноября. Банк России скорректировал курсы иностранных валют на вторник, 2 ноября. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

По данным Банка России, курс американского доллара повысится относительно предыдущего показателя на 57 копеек будет находиться на отметке в 71,09 рубля. Евро подешевеет на 12 копеек. Его курс, установленный Банком России, составит 82,17 рубля.

На старте торгов Московской биржи 1 ноября курс американской валюты подорожал на 38,5 копейки и составил 71,34 рубля. Курс евро в начале торгов вырос на 11,75 копейки и достиг 82,04 рубля.

Доллар и рубль в ближайшее время станут лучшими инструментами для накоплений, несмотря на разнонаправленные тренды на глобальном валютном рынке. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Центробанк установил официальный курс иностранных валют на 2 ноября
доллар курс рубль евро
Комментировать