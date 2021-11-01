Центробанк установил официальный курс иностранных валют на 2 ноября

Москва, 1 ноября. Банк России скорректировал курсы иностранных валют на вторник, 2 ноября. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

По данным Банка России, курс американского доллара повысится относительно предыдущего показателя на 57 копеек будет находиться на отметке в 71,09 рубля. Евро подешевеет на 12 копеек. Его курс, установленный Банком России, составит 82,17 рубля.

На старте торгов Московской биржи 1 ноября курс американской валюты подорожал на 38,5 копейки и составил 71,34 рубля. Курс евро в начале торгов вырос на 11,75 копейки и достиг 82,04 рубля.

Доллар и рубль в ближайшее время станут лучшими инструментами для накоплений, несмотря на разнонаправленные тренды на глобальном валютном рынке. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.