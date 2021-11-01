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Сенатор Косачев: США подстрекают Украину к полномасштабной войне в Донбассе

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 14:52
Армия
Сенатор Косачев: США подстрекают Украину к полномасштабной войне в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 ноября. США делают все возможное, чтобы спровоцировать Киев на возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе. Об этом заявил член Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, отправка корабля ВМС США Mount Whitney в Черное море для участие в совместных операциях с силами НАТО является провокацией, которая направлена на обострение ситуации в Донбассе. Сенатор подчеркнул, что подобными действиями США и НАТО создают у Киева иллюзию поддержки и подталкивают к полномасштабной войне в Донбассе.

«Вне всякого сомнения, это фактор, который будет дестабилизировать ситуацию, подталкивая украинские власти, создавая у них иллюзию защищенности, некой поддержки со стороны США и их союзников по НАТО, подталкивать киевские власти к полномасштабным боевым действиям на юго-востоке Украины», — пояснил Косачев.

Ранее стало известно, что корабль ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для участия в совместных операциях с силами НАТО. При этом 30 октября в акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter, передает «Утро.ру».

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