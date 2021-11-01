Боливия и Перу подписали ряд двусторонних соглашений

Ла-Пас, 1 ноября. Президенты Боливии и Перу подписали десять соглашений в разных сферах в результате VI заседания двустороннего министерского кабинета стран. Об этом сообщается на официальных страницах глав государств в Twitter.

Este es un día muy especial porque recibimos con gran alegría al Pdte. del #Perú, hermano @PedroCastilloTe y su Gabinete. Estrechamos lazos entre dos países hermanos en el Encuentro Presidencial y el VI Gabinete Binacional Bolivia-Perú. ¡Bienvenidas hermanas y hermanos peruanos! pic.twitter.com/xI3uj1mD0s — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 30, 2021

В ходе своего визита в Боливию президент Перу Педро Кастильо провел встречу с Луисом Арсе, в результате чего стороны подписали Совместную декларацию и План действий Ла-Паса.

Работа министерского кабинета затрагивала такие темы, как экология и приграничные водные ресурсы, безопасность и оборона, экономическое развитие, социальная политика и укрепление институциональной системы, инфраструктура для интеграции.

Двусторонние обязательства также были закреплены соответствующими министрами Боливии и Перу путем подписания меморандумов о взаимопонимании и соглашений о сотрудничестве для развития проектов в разных сферах.

(Hilo) Hoy suscribimos importantes instrumentos bilaterales, resultado del Encuentro Presidencial y VI Reunión del Gabinete Ministerial Binacional Bolivia-Perú. Estos compromisos forman parte de un Plan de Acción 2020-2021 con un horizonte común entre ambos pueblos hasta el 2022. pic.twitter.com/aukY3sBsoh — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 30, 2021

Перед подписанием документов Педро Кастильо получил орден Кондора Анд — высшую государственную награду Боливии.

«Я получил столь ценный орден от лица всех перуанцев, сельских женщин и мужчин, учителей, моих братьев и сестер кечуа. Эта награда подтверждает нашу приверженность», — отметил Кастильо.

En reconocimiento a su labor y cariño por #Bolivia, conferimos la condecoración del Cóndor de los Andes en grado de Gran Collar al Presidente del #Perú, hermano @PedroCastilloTe. Un gobierno revolucionario que lucha por los pobres siempre va a tener nuestro apoyo. ¡Felicidades! pic.twitter.com/wKYo1z6g63 — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 30, 2021

После официальной церемонии лидеры государств провели личную встречу в президентском дворце Боливии Каса-Гранде-дель–Пуэбло.

«Мы всегда были братьями, являемся ими и продолжим эту традицию в будущем, так как мы живем на одной земле, имеем одну историю, те же мечты, надежды. Между Боливией и Перу нет границ», — заявил Кастильо.

Одно из соглашений, подписанных президентами, касается сохранения озера Титикака, а также интеграции энергетических ресурсов стран. Кроме того, стороны разработали совместный план действий в водной системе Титикаки, реки Десагуадеро, озера Поопо, Салар-де-Коипаса.

В энергетической сфере страны договорились объединить газопроводы и начать продажи боливийского сжиженного газа в Перу.