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Боливия и Перу подписали ряд двусторонних соглашений

Весь мир
Боливия и Перу подписали ряд двусторонних соглашений
twitter.com  /  Пресс-служба президента Боливии

Ла-Пас, 1 ноября. Президенты Боливии и Перу подписали десять соглашений в разных сферах в результате VI заседания двустороннего министерского кабинета стран. Об этом сообщается на официальных страницах глав государств в Twitter.

В ходе своего визита в Боливию президент Перу Педро Кастильо провел встречу с Луисом Арсе, в результате чего стороны подписали Совместную декларацию и План действий Ла-Паса.

Работа министерского кабинета затрагивала такие темы, как экология и приграничные водные ресурсы, безопасность и оборона, экономическое развитие, социальная политика и укрепление институциональной системы, инфраструктура для интеграции.

Двусторонние обязательства также были закреплены соответствующими министрами Боливии и Перу путем подписания меморандумов о взаимопонимании и соглашений о сотрудничестве для развития проектов в разных сферах.

Перед подписанием документов Педро Кастильо получил орден Кондора Анд — высшую государственную награду Боливии.

«Я получил столь ценный орден от лица всех перуанцев, сельских женщин и мужчин, учителей, моих братьев и сестер кечуа. Эта награда подтверждает нашу приверженность», — отметил Кастильо.

После официальной церемонии лидеры государств провели личную встречу в президентском дворце Боливии Каса-Гранде-дель–Пуэбло.

«Мы всегда были братьями, являемся ими и продолжим эту традицию в будущем, так как мы живем на одной земле, имеем одну историю, те же мечты, надежды. Между Боливией и Перу нет границ», — заявил Кастильо.

Одно из соглашений, подписанных президентами, касается сохранения озера Титикака, а также интеграции энергетических ресурсов стран. Кроме того, стороны разработали совместный план действий в водной системе Титикаки, реки Десагуадеро, озера Поопо, Салар-де-Коипаса.

В энергетической сфере страны договорились объединить газопроводы и начать продажи боливийского сжиженного газа в Перу.

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