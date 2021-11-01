Валерий Карпин прокомментировал состав сборной России на матчи отбора к ЧМ по футболу

Москва, 1 ноября. Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал комментарий касательно игроков, которые вошли в состав на ноябрьские матчи отбора к чемпионату мира. По его словам, он делал выбор в пользу опытных футболистов.

В заявку вошли 29 футболистов, в частности, из «Рубина», ЦСКА, «Зенита», «Краснодара». В состав в том числе попали Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов») (все — нападающие), полузащитники Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия).

«За исключением [Ивана] Сергеева, сделан выбор в пользу опытных игроков. Так сказать, в бой идут одни старики. Все, кроме Сергеева, уже играли в сборной. И [Константин] Тюкавин, и [Гамид] Агаларов будут вызваны в молодежную сборную, но они будут под рукой, никуда не уедут. Они в любой момент могут оказаться и в первой сборной», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России лидирует в отборочной группе H c 19 очками после восьми проведенных встреч. Россияне сыграют с Кипром 11 ноября в Петербурге, а с Хорватией — 14 ноября в Сплите.