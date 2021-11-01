Советник Байдена предупредил о «сильном заявлении» президента США на саммите в Глазго

Вашингтон, 1 ноября. Американский президент Джо Байден сделает «сильное заявление» во время климатического саммита в Глазго, сообщил советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, президент на мероприятии расскажет, что Соединенные Штаты готовы сделать для выполнения собственных обязательств, а также о работе, которую еще предстоит выполнить.

«Это будет очень сильное заявление о его (Байдена. — Прим. ФАН) личных обязательствах и обязательствах нашей страны», — сообщил Салливан журналистам.

Как стало известно ранее, пользователи Twitter в штуку предложили Байдену приехать на следующий саммит G20 на танке.