Строительство нового терминала аэропорта одобрили в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, 1 ноября. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию по строительству нового пассажирского терминала аэропорта Йошкар-Олы, передает издание «Медиапоток».

Новый терминал сможет обслуживать до 400 пассажиров в час, его площадь составит 5,167 тысячи квадратных метров. Первый этаж будет распланирован под здравпункт, службы организации перевозок авиационной безопасности, помещение для обработки багажа, зал ожидания и другие зоны.

На втором этаже будет располагаться хладоцентр, вентиляционные камеры, а в подвале разместят сооружения для гражданской обороны и прочие технические и бытовые помещения.

Ожидается, что через три года аэропорт Йошкар-Олы будет обслуживать до 152 024 человек в год, а в 2034 году этот показатель увеличится до 223 896 пассажиров. Подготовкой проекта строительства нового терминала занимается проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект». Финансирование строительства будет осуществляться за счет федерального бюджета.

Ранее ФАН сообщал об открытии аэропорта в Тобольске. Воздушная гавань получила название Ремезов.