Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 17:23
17:22
Экономика
«Газпром» в очередной раз уменьшил объем транзита голубого топлива через Украину
17:17
Общество
Правительство России определит места, которые будет разрешено посещать вакцинированным гражданам
17:16
Общество
Мурашко заявил, что введение нерабочих дней улучшило ситуацию с COVID-19 в стране
17:16
Происшествия
СК начал проверку после смерти школьника на уроке географии в Красноярске
17:15
Общество
Правительство России направит 11 млрд рублей на бесплатные лекарства от COVID-19
17:15
Общество
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусом в Калмыкии и Карелии
17:14
Весь мир
Завтра в США пройдут региональные выборы
17:12
Шоу-бизнес
Переболевшая коронавирусом Лариса Гузеева пожаловалась на внешность после болезни
17:12
Общество
Попова назвала единичными случаи заражения штаммами «Мю» и «Лямбда» в России
17:10
Технологии
Новое название Facebook оказалось занято другой компанией
Все новости

Строительство нового терминала аэропорта одобрили в Йошкар-Оле
Общество
Строительство нового терминала аэропорта одобрили в Йошкар-Оле
pixabay.com  / 

Йошкар-Ола, 1 ноября. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию по строительству нового пассажирского терминала аэропорта Йошкар-Олы, передает издание «Медиапоток».

Новый терминал сможет обслуживать до 400 пассажиров в час, его площадь составит 5,167 тысячи квадратных метров. Первый этаж будет распланирован под здравпункт, службы организации перевозок авиационной безопасности, помещение для обработки багажа, зал ожидания и другие зоны.

На втором этаже будет располагаться хладоцентр, вентиляционные камеры, а в подвале разместят сооружения для гражданской обороны и прочие технические и бытовые помещения.

Ожидается, что через три года аэропорт Йошкар-Олы будет обслуживать до 152 024 человек в год, а в 2034 году этот показатель увеличится до 223 896 пассажиров. Подготовкой проекта строительства нового терминала занимается проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект». Финансирование строительства будет осуществляться за счет федерального бюджета.

Ранее ФАН сообщал об открытии аэропорта в Тобольске. Воздушная гавань получила название Ремезов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Строительство нового терминала аэропорта одобрили в Йошкар-Оле
россия аэропорт марий эл йошкар-ола
Комментировать