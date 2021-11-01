Госпитализированный с COVID-19 Александр Серов по-прежнему остается в больнице Москвы

Москва, 1 ноября. Эстрадный певец Александр Серов чувствует себя лучше, однако все еще остается в московской больнице. Об этом сообщил директор артиста Александр Федорков.

Серов уже достаточно давно попал в медицинское учреждение с коронавирусом. Госпитализированный с COVID-19 исполнитель постепенно идет на поправку.

«Он себя чувствует лучше, у него голос уже совсем крепкий. Но пока не выписали, пока набирается сил», — рассказал директор певца ТАСС.

После госпитализации исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» оказался в реанимации, однако его уже перевели в обычную палату. В начале болезни медики выявили у Серова обширное поражение легких и дыхательную недостаточность. Дочь артиста писала в соцсети, что ее знаменитый отец находится под бдительным контролем специалистов и проходит интенсивное лечение.