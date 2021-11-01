Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 15:50
15:49
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили напомнил Моргенштерну о жертвах войны после слов рэпера о Дне Победы
15:44
Общество
Бывший директор Таджикского алюминиевого завода Михаил Синани найден мертвым в Москве
15:44
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Амосов выступил против длительных тюремных сроков за оскорбление чувств верующих
15:43
Армия
Путин: на корабль ВМС США в Черном море можно посмотреть через прицел средств обороны
15:42
Политика
Депутата Госдумы Евгения Марченко могут исключить из «Единой России»
15:42
Весь мир
Аргентина убедила лидеров G20 пересмотреть кредитную политику МВФ
15:39
Общество
На мемориале Пожарского в Суздале восстановили икону «Спас на троне»
15:39
Общество
Отец Георгий призвал верующих не обращать внимание на скандальные фото возле храмов
15:37
Армия
Путин: ВМФ РФ к 2027 году будет укомплектован современным оружием на 70%
15:36
Армия
Путин указал на необходимость модернизации системы обороны из-за полетов авиации НАТО
Все новости

Лавров: Киев выбирает между демонстрацией «крутости» и выполнением Минских соглашений

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 14:31
Армия
Лавров: Киев выбирает между демонстрацией «крутости» и выполнением Минских соглашений
flickr.com  /  МИД России

Москва, 1 ноября. Инцидент с беспилотником Bayraktar в Донбассе свидетельствует о том, что у Киев нет четкой стратегии по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что в конце октября украинские силовики применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. При этом позднее командующий Вооруженными силами Украины подтвердил использование дрона для нанесения удара по территории ДНР, а украинский министр обороны заявил, что ничего подобного не происходило.

«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать крутость, что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате. Встреча ради встречи нам не нужна», — пояснил Лавров.

Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью беспилотного летательного аппарата Bayraktar. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает «Утро.ру».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Лавров: Киев выбирает между демонстрацией «крутости» и выполнением Минских соглашений
украина Киев всу донбасс лавров
Комментировать