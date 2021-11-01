Лавров: Киев выбирает между демонстрацией «крутости» и выполнением Минских соглашений

Москва, 1 ноября. Инцидент с беспилотником Bayraktar в Донбассе свидетельствует о том, что у Киев нет четкой стратегии по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что в конце октября украинские силовики применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. При этом позднее командующий Вооруженными силами Украины подтвердил использование дрона для нанесения удара по территории ДНР, а украинский министр обороны заявил, что ничего подобного не происходило.

«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать крутость, что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате. Встреча ради встречи нам не нужна», — пояснил Лавров.

Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью беспилотного летательного аппарата Bayraktar. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает «Утро.ру».