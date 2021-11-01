Песков отметил активное участие России в саммите G20 после высказывания Байдена

Москва, 1 ноября. Российская сторона принимала активное участие в работе саммита G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена об итогах заседания «Большой двадцатки». Американский лидер выразил разочарование из-за позиций России, Китая и Саудовской Аравии по вопросам изменения климата.

«Я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе "двадцатки"», — заметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Владимир Путин сделал два содержательных выступления. Кроме того, по словам Пескова, Россия поставила для себя ориентиры по достижению углеродной нейтральности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался об участии Владимира Путина в саммите G20 по видеосвязи. По словам дипломата, это никак не касается вакцинации.