Глава центра политических исследований обвинил Турцию в срыве вывода наемников из Ливии

Триполи, 1 ноября. Турция препятствует реализации плана вывода иностранных войск и наемников с территории Ливии. Об этом в беседе с RT заявил директор Афро-азиатского центра политических исследований Мухаммад Фатхи аш-Шариф.

В субботу, 30 октября, стартовали заседания Совместного военного комитета «5+5» (СВК). Встречи в Каире прошли в присутствии спецпосланника генерального секретаря ООН Яна Кубиша. Они направлены на решение вопроса об окончательном уходе боевиков и зарубежных сил из североафриканской страны.

По словам эксперта, препятствия на пути реализации плана сохраняются. Несмотря на берлинские конференции и недавний саммит по поддержке стабильности, преодолеть их не удалось. Он ожидает, что нынешние переговоры в Египте приведут к разработке шагов по выводу войск. Их обнародуют после согласования с соседними государствами.

Аш-Шариф уверен, что эвакуация боевиков поспособствует своевременному проведению выборов, запланированных на 24 декабря. Исследователь также отметил, что карту вывода подготовили после того, как СВК завершил последнее заседание в Женеве. Осуществлению намеченных усилий мешает позиция Турции, которая настаивает на сохранении сил для поддержки группировок на западе Ливии.

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Анкара на протяжении последних месяцев пытается продлить пребывание контингента в стране. Власти республики указывают на законные основания присутствия своего контингента, ссылаясь на меморандум о взаимопонимании, который подписали с расформированным в начале 2021 года триполитанским Правительством национального согласия.

Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека, численность лояльных Турции наемников оценивается в 18 тысяч. Такая цифра озвучена главой ведомства в октябре.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт накануне провел встречу с Яном Кубишем. Стороны обсудили план по выводу иностранных боевиков с территории североафриканского государства.