Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 15:49
15:44
Общество
Бывший директор Таджикского алюминиевого завода Михаил Синани найден мертвым в Москве
15:44
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Амосов выступил против длительных тюремных сроков за оскорбление чувств верующих
15:43
Армия
Путин: на корабль ВМС США в Черном море можно посмотреть через прицел средств обороны
15:42
Политика
Депутата Госдумы Евгения Марченко могут исключить из «Единой России»
15:42
Весь мир
Аргентина убедила лидеров G20 пересмотреть кредитную политику МВФ
15:39
Общество
На мемориале Пожарского в Суздале восстановили икону «Спас на троне»
15:39
Общество
Отец Георгий призвал верующих не обращать внимание на скандальные фото возле храмов
15:37
Армия
Путин: ВМФ РФ к 2027 году будет укомплектован современным оружием на 70%
15:36
Армия
Путин указал на необходимость модернизации системы обороны из-за полетов авиации НАТО
15:35
Происшествия
Врачи выписали из больницы всех отравившихся в Хургаде российских туристов
Все новости

Глава центра политических исследований обвинил Турцию в срыве вывода наемников из Ливии
Весь мир
Глава центра политических исследований обвинил Турцию в срыве вывода наемников из Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 1 ноября. Турция препятствует реализации плана вывода иностранных войск и наемников с территории Ливии. Об этом в беседе с RT заявил директор Афро-азиатского центра политических исследований Мухаммад Фатхи аш-Шариф.

В субботу, 30 октября, стартовали заседания Совместного военного комитета «5+5» (СВК). Встречи в Каире прошли в присутствии спецпосланника генерального секретаря ООН Яна Кубиша. Они направлены на решение вопроса об окончательном уходе боевиков и зарубежных сил из североафриканской страны.

По словам эксперта, препятствия на пути реализации плана сохраняются. Несмотря на берлинские конференции и недавний саммит по поддержке стабильности, преодолеть их не удалось. Он ожидает, что нынешние переговоры в Египте приведут к разработке шагов по выводу войск. Их обнародуют после согласования с соседними государствами.

Аш-Шариф уверен, что эвакуация боевиков поспособствует своевременному проведению выборов, запланированных на 24 декабря. Исследователь также отметил, что карту вывода подготовили после того, как СВК завершил последнее заседание в Женеве. Осуществлению намеченных усилий мешает позиция Турции, которая настаивает на сохранении сил для поддержки группировок на западе Ливии.

Глава центра политических исследований обвинил Турцию в срыве вывода наемников из Ливии
Prt Scr youtube.com / fahed k

Анкара на протяжении последних месяцев пытается продлить пребывание контингента в стране. Власти республики указывают на законные основания присутствия своего контингента, ссылаясь на меморандум о взаимопонимании, который подписали с расформированным в начале 2021 года триполитанским Правительством национального согласия.

Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека, численность лояльных Турции наемников оценивается в 18 тысяч. Такая цифра озвучена главой ведомства в октябре.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт накануне провел встречу с Яном Кубишем. Стороны обсудили план по выводу иностранных боевиков с территории североафриканского государства.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Глава центра политических исследований обвинил Турцию в срыве вывода наемников из Ливии
турция ливия
Комментировать