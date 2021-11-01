Представитель ДНР Московский: Киев пытается фальсифицировать Минские соглашения

Донецк, 1 ноября. Боевое применение Вооруженными силами Украины дронов Bayraktar в зоне донбасского конфликта является очевидным и грубым нарушением Минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь делегации Донецкой Народной Республики в контактной группе Владислав Московский.

Представитель ДНР обвинил руководство Украины в попытке фальсифицировать суть минских договоренностей, Московский написал об этом в личном Telegram-канале.

«Киев стремится оправдать террор населения Донбасса», — сообщил пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе.

По словам Московского, представители киевских властей «пытаются создать новую альтернативную реальность», отрицая меры по соблюдению режима полного прекращения огня в Донбассе и оправдывая использование своих ударных БПЛА в зоне разграничения враждующих сторон на востоке Украины.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела бойцами Вооруженных сил Украины четырех населенных пунктов в Тельмановском районе ДНР.