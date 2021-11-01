Гонорар в 29 млн долларов не убедил Феррелла сняться в сиквеле «Эльфа»

Лос-Анджелес, 1 ноября. Американский актер, комик и сценарист Уилл Феррелл объяснил, почему не стал сниматься в сиквеле «Эльфа». Он отказался от роли, хотя ему предлагали гонорар в 29 миллионов долларов.

По словам Феррелла, события из сценария второго фильма сильно напоминали происходящее в первом «Эльфе». Актер объяснил в интервью The Hollywood Reporter, что даже крупная денежная сумма не убедила его сняться в кинокартине, так как он не смог рекламировать сиквел.

«Мне пришлось бы быть искренним, продвигая картину. И что бы я тогда говорил: «О нет, фильм не достаточно хорош. Я просто не смог отказаться от большого гонорара?»» —пошутил комик.

Премьера комедии «Эльф» состоялась в 2003 году. Фильм рассказывает о мальчике из приюта, который забрался в мешок Санта-Клауса и стал приемным сыном одного из эльфов. Повзрослевший герой решает найти своего настоящего отца.

Ранее Уилл Феррелл принял участие в съемках фильма-мюзикла «Рождественская история». Главная роль ленты досталась актеру Райану Рейнольдсу.